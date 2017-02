Ce puncte slabe are zodia ta

Calitățile și defectele zodiilor sunt binecunoscute, unele mai reale, altele mai puțin, dar punctele lor slabe sunt bine ascunse. Citește ce puncte vulnerabile are zodia ta și cum le poți combate.



Berbec

Toată lumea știe că nativii din Berbec sunt impulsivi și nerăbdători. Ți se reproșează adesea, nu-i așa? Dar mai există un punct vulnerabil pe care foarte puțini oameni din jurul tău l-au descoperit. De multe ori te surprinde și pe tine. În anumite situații, oricât ai fi tu de ambițioasă și hotărâtă, devii timidă. Dar acest lucru se întâmplă rar și se pare că nu te afectează. Din contră, unii vor aprecia timiditatea drept o calitate rară.



Taur

O zodie puternică, tenace și norocoasă. Mulți ar vrea să se nască sub semnul Taurului. Dar și el are punctele lui vulnerabile. Nu sunt prea multe, însă trebuie să le cunoști bine, dacă vrei să le stăpânești. Lenea ar putea fi unul dintre ele, dar nu cel mai important. În schimb, tocmai teama de a nu-ți arăta slăbiciunile este punctul tău cel mai slab. Ții garda sus chiar și când nu este cazul. În dragoste, s-ar putea să pierzi din această cauză.



Gemeni

O sumă de contradicții, când bun, când rău, când vesel, când trist, când profund, când superficial… Cu toate acestea, nativul Geamăn este atrăgător și îndrăgit. Este chemat la toate petrecerile, știe să se distreze și să îi facă pe cei din jur să se simtă bine alături de el. Dar nu toată lumea știe că până și veselul Geamăn are nevoie de momentele lui de singurătate în care nu trebuie deranjat. Sunt situații în viață în care se îndepărtează de toți și de toate!



Rac

Semn de Apă, Racul rezonează cu lumea sentimentelor, este sensibil și receptiv. Starea sa de spirit este schimbătoare, ca fluxul și refluxul mării, dar tocmai în acest dezechilibru constă vulnerabilitatea sa. Sensibilitatea exacerbată în anumite momente îi împiedică să își impună punctul de vedere și să își urmeze propriile interese.



Leu

Guvernatorul inimii și semnul Soarelui, Leul este glorios, puternic și invincibil… sau cel puțin așa crede. Nativul Leu este dominator și își stăpânește teritoriul cu mână de fier, dar niciodată nu privește mai departe de propriile lui interese. Acesta este punctul lui slab, pentru că nu știe niciodată ce obstacol sau ce dușman se poate ivi dincolo de orizonturile sale cunoscute.



Fecioară

Fire practică și inventivă, Fecioara este apreciată pentru hărnicia ei și pentru onestitate. Este o zodie plină de calități, cu foarte puține defecte, între care aș menționa pe cel mai răspândit și anume faptul că este tipicară. Dar nu aceasta o dezavantajează, ci faptul că este capabilă de sacrificii mari ca să mulțumească persoanele apropiate, iar acest lucru poate fi speculat cu ușurință.



Balanță

Într-un fel sau altul, un nativ din Balanță știe să echilibreze lucrurile… dar tocmai aici este marea problemă. Sub presiunea evenimentelor, Balanța este tentată să facă tot felul de compromisuri, numai să fie bine pentru toată lumea. Punctul ei vulnerabil, compromisul, poate fi punctul forte al celor care nu sunt dispuși să negocieze. Cu toate acestea, Balanțele sunt atente să se facă dreptate și luptă pentru aceasta cu toate armele.



Scorpion

Cu reputația de a fi cel mai închis și misterios semn al zodiacului, Scorpionul nu se bucură de prea multă popularitate. Nu este ușor să devii prietenul unui Scorpion și, câteodată, amabilitatea lui te poate înșela. Marele lui atu este că, în momentele importante, este sincer și te abordează direct. Unii ar putea considera acest lucru drept o slăbiciune, pentru că Scorpionul pune toate cărțile pe față, dar nu uita că întotdeauna are un as în mânecă.



Săgetător

Energia și spiritul acestei zodii sunt molipsitoare. Entuziasmul Săgetătorului este deja proverbial, iar cei din jur îl apreciază pentru firea lui ambițioasă și visătoare. Totuși, Săgetătorul visează mult și înfăptuiește puțin. Nu te baza pe promisiunile lui, decât dacă ești sigur că le poate duce la îndeplinire. De la înălțimea privirilor sale vede doar liniile de ansamblu și ținta pe care vrea să o atingă, dar nu și detaliile de care se va împiedica pe drum, iar aceasta este slăbiciunea sa.



Capricorn

Este semnul lui Saturn, cel organizat, ordonat, prudent și răbdător. Capricornul este, poate, zodia cea mai ambițioasă și cea mai în măsură să își atingă ambițiile din tot zodiacul. Dar constrângerile la care îl supune Saturn, să fie mereu cu ochii în patru, să aștepte, să analizeze de o sută de ori… îl obligă să bată pasul pe loc, când alții merg înainte. Capricornului îi este teamă de riscuri, iar slăbiciunea aceasta îl costă scump.



Vărsător

În astrologia antică, Vărsătorul era semn de Apă, purtător al miracolului care dă viață și purifică. Vărsătorul răspândește acest dar spre beneficiul tuturor, este un semn umanitar, generos și idealist. Nativul zodiei are întotdeauna planuri mari, gândește măreț și anticipează viitorul, dar are o anumită detașare față de lucrurile mărunte, dar și față de oamenii din jurul lui. Vărsătorul este mai degrabă interesat de binele comunității în general și mai puțin de fiecare individ în parte.



Pești

Simbolul acestei zodii este reprezentat de doi pești care înoată în direcții opuse, legați printr-un cordon ombilical. Dualismul acesta este punctul lor slab, pentru că nativul Pești poate fi ușor influențat de mai mulți factori și de mai multe persoane, ceea ce îl poate împiedica să își atingă scopurile. O altă interpretare a acestei slăbiciuni arată că Peștii care câștigă pe o parte, pierd pe cealaltă…