Ce spun astrele azi, 17 februarie

Cuadratura Lunii cu Mercur favorizeaza idealismul si deciziile pripite. Este posibil sa apara neintelegeri si confuzii. Toate deciziile luate azi trebuie cantarite foarte bine, mai ales cele importante si cu consecinte pe termen lung.



Berbecul

Se pare ca situatia financiara nu va ofera prea multe motive de bucurie, motiv pentru care aveti tendinta de a vedea totul in culori sumbre. Va recomandam sa aveti rabdare, fiindca situatia se va schimba in curand.

O persoana mai in varsta v-ar putea propune sa participati intr-o afacere. Va recomandam sa nu luati nici o decizie fara sa va consultati cu partenerul de viata.

Relatiile sentimentale ar trebui sa fie foarte bune si aveti toate sansele sa petreceti o seara romantica.



Taurul

S-ar putea sa fiti incordat din cauza colaborarii dificile cu un partener de afaceri.

Este indicat sa amanati deciziile in privinta investitiilor, pentru ca riscati sa nu fie inspirate.

Ascultati sfaturile unei persoane cu experienta in afaceri!



Gemenii

Se pare ca nu sunteti in cea mai buna forma fizica si intelectuala. Ar fi bine sa amanati activitatile si deciziile importante.

Va sfatuim sa nu va asumati nici un risc azi, pentru a evita pierderi financiare.

Este o zi buna pentru a va permite un moment de relaxare in compania celor dragi.



Racul

Se pare ca relatia cu persoana iubita este tensionata. Daca decideti sa iesiti cu prietenii, ar fi bine sa fiti discret in privinta neintelegerii care va framanta in plan sentimental.

S-ar putea sa faceti cunostinta cu o persoana care va cucereste imediat. Va recomandam sa nu va pripiti si sa nu luati nicio decize in privinta relatiilor sentimentale. Riscul sa va inselati este considerabil.



Leul

S-ar putea sa nu va ajunga banii pentru o excursie sau o calatorie, spre nemultumirea partenerului de viata. Cu calm si diplomatie, puteti evita tensionarea relatiei.

Aveti tendinta de a fi excesiv de critic, cu riscul sa ii iritati pe cei din jur.

Pentru rezolvarea unei probleme casnice aparute pe neasteptate, sfatuiti-va cu familia!



Fecioara

La locul de munca s-ar putea sa fiti nemultumit din cauza unei decizii pripite a superiorilor. Va recomandam sa va temperati nervozitatea, altfel riscati sa va complicati situatia.

Discutati calm cu persoana iubita, ca sa nu dati ocazia unor certuri!



Balanța

Este o zi buna pentru intalniri cu prietenii.

Tendinta catre nervozitate si impulsivitate v-ar putea crea probleme.

Este posibil ca o ruda mai in varsta sa va imprumute o suma de bani pe care i-ati cerut-o mai demult.

Dupa-amiaza s-ar putea sa vi se propuna o colaborare. Nu va grabiti sa acceptati!



Scorpionul

Dimineata s-ar putea sa fiti cu capul in nori si sa scapati din vedere probleme importante.

Nu este un moment potrivit pentru a incepe activitati noi, fiindca exista riscul sa luati decizii gresite.

Ar fi bine sa va revizuiti planurile pe termen scurt si mediu.



Săgetătorul

Dimineata s-ar putea sa va puna pe ganduri o cearta cu o persoana mai in varsta. Chiar cu pretul unui efort, daca va recunoasteti greselile aveti numai de castigat.

Ar fi bine sa fiti mai prudent, ca sa nu declansati un scandal.

Este recomandat sa va menajati sanatatea si sa va relaxati mai mult.



Capricornul

Este posibil sa plecati intr-o calatorie destul de costisitoare, dar care va poate aduce mari satisfactii pe plan sentimental.

Dupa amiaza, participarea la o reuniune s-ar putea dovedi mai placuta decat v-ati asteptat.

Ultima parte a zilei este favorabila relaxarii si odihnei.



Vărsătorul

Este posibil sa fiti dezamagit de o persoana in care ati avut mare incredere. Nu va grabiti sa reactionati! Situatia ar putea sa nu fie exact cum o vedeti azi.

Pe plan sentimental, traversati o perioada favorabila.

Va sfatuim sa evitati discutiile in contradictoriu cu o ruda din partea partenerului de viata.



Peștii

In prima parte a zilei s-ar putea sa fiti confuz si sa aveti dificultati de comunicare cu colegii sau cu partenerii de afaceri. Ar fi bine sa amanati activitatile importante.

Relatiile sentimentale ar trebui sa mearga bine, ceea ce va mentine moralul ridicat.

Spre seara, va reveniti si comunicati mai usor.