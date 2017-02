Îți place să fii în ton cu tendințele în modă și îți ocupi puțin din timpul tău liber pentru a asorta și combina piesele vestimentare.



Întorci câteva priviri pe stradă datorită abilității tale de a ști ce ți se potrivește. Știi exact ce ținută este potrivită pentru fiecare ocazie. Însă, cu toate aceste cunoștințe pe care le ai, există un detaliu care te poate împiedica să ajungi la perfecțiunea în modă – geanta în combinație cu pantofii. Cu alte cuvinte, asortăm sau nu geanta cu pantofii?



Se asortează geanta cu pantofii sau nu?

Timp de decenii, femeile au încercat să răspundă la această întrebare și, dacă nu ai resursele financiare pentru a asorta fiecare outfit cu pantofii și gențile, s-ar putea să dai de câteva probleme. Unele dintre persoanele care au devenit lideri de opinie în acest domeniu al modei, au tras câteva concluzii, pe care le-au dezvăluit în media.



Iată ce au spus acestea!

Laurie Brucker, consultant certificat de imagine, a dezvăluit că, deși ai o pereche de pantofi cu imprimeu de leopard, o geantă roșie și o curea coral în talie, poți arăta incredibil de bine, dacă te simți bine. Cât timp porți elementele potrivite stilului tău de viață și carierei și te simți bine în propria piele, poți crea noi reguli de vestimentație în viața ta. Aceasta sfătuiește toate femeile să fie creative, expresive și să se distreze cu ideile lor în modă.



Meg Marra, un blogger de lifestyle și stil, are o viziune similară asupra obiectelor vestimentare și crede că fiecare persoană ar trebui să-și pună amprenta asupra aspectului pe care îl are în minte.



Geanta și pantofii nu trebuie să se asorteze, dar ar trebui să se potrivească în linii mari. Cel mai simplu mod de a reuși să fii în tendințe este prin eliminarea vechilor reguli – poți asorta negru cu maro, finisaje metalice, chiar și diferite modele, dar încearcă să alegi, în mare, culori neutre și forme clasice.



Redactorul-șef al revistei Vanichi, Joy Donnell, este de părere că vestimentația unei persoane poate fi influențată de vârstă și de tendințele în modă dictate de marile case de modă. În prezent, a revenit moda asortărilor din anii ’80. Nu este întotdeauna ușor să asortezi obiectele vestimentare, iar femeile care reușesc să potrivească geanta cu pantofii și cureaua sunt niște vânătoare demne de respect.



Andrea Pierce-Naymon, care are un butic în Ohio, este de părere că nu ar trebui să-ți asortezi geanta cu pantofii, pentru că este un obicei învechit. Pentru un look mai modern, ar trebui să adaugi culori și texturi. Dacă porți o rochie neagră, nu ar trebui să-ți fie frică să porți pantofi în mai multe culori și o geantă care conține o singură culoare de pe pantofi.



Părerile sunt împărțite atunci când vine vorba de asortarea genții cu pantofii. Tu de care parte ești?