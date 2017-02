Topul alimentelor care te ajută să lupți cu OBOSEALA

Pentru a lupta cu oboseala şi a beneficia de un maxim de energie, trebuie să includem în dieta zilnică alimente care accelerează metabolismul şi menţin constant nivelul de energie.



Cele mai importante substanţe nutritive necesare producerii de energie sunt vitaminele B complex. Lipsa acestora din stă adesea la baza unei funcţionări necorespunzătoare a glandei suprarenale, fapt care determină căderi bruşte ale nivelului de energie. Alte substanţe nutritive care accelerează metabolismul sunt vitamina C, magneziul, zincul, fierul, coenzima Q10.



Topul alimentelor energizante



Seminţe încolţite

Toate tipurile de seminţe încolţite (seminţe de legume sau de cereale, care au fost puse la germinat) sunt pline de energie. Ele sunt alimente care ajută la revitalizarea şi regenerarea organismului, deoarece conţin concentraţii mari de antioxidanţi, precum şi întreaga paletă de minerale, proteine, enzyme şi fibre. Prin germinare, calităţile nutritive ale seminţelor cresc.



Cereale

Cerealele eliberează zahărul într-un ritm lent, oferind un nivele constant de energie, în locul unei căderi brruşte, urmate de o scădere semnificativă. Totodată reprezintă o sursă bogată de vitamine B, necesare funcţionării splinei, bateria de energie a organismului.



Ovăz

Ovăzul nu este doar plin de substanţe nutritive, dar ajută la menţinerea constantă a nivelului de glucoză din sânge, ceea ce înseamnă o bună concentrare şi atenţie.



Pătrunjel

Pătrunjelul conţine mari cantităţi de vitamina B12 şi mai multă vitamina C decât citricele şi orice alt aliment.



Alge marine

Ierburile de mare sa algele reprezintă cea mai importantă sursă de digerabilă de minerale şi un rezervor al vitaminelor B şi C.



Legume

Întregul complex de vitamine B, precum şi magneziul şi fierul pot fi găsite în legumele proaspete verzi (de preferat crude), cum sunt broccoli, sparanghelul şi spanacul. Broccoli este şi bună sursă de coenzima Q10, o substanţă extrem de importantă în producerea de enegie la nivel celular.



Piersici

Piersicile au un conţinut ridicat de apă şi efect laxativ. Sunt foarte bune pentru alcalinizarea sângelui şi foarte bune pentru a regal funcţionarea intetinelor şi a îmbunătăţi compoziţia sângelui. Piersicile sunt foarte energizante, uşor asimilabile de organism, generând o revigorare instantanee. De asemenea, ajută la eliminarea toxinelor şi sunt foarte bune în prgramele de slăbire.



Seminţe de in

Seminţele de in conţin mari cantităţi de de acizi graşi esenţiali omega-3 şi omega-6, prezenţi într-un echilibru perfect. aceştia sunt importnaţi în producerea de energie şi transportul de oxigen.



Seminţele de floarea-soarelui

Conţin magneziu, fier, cupru, vitaminele B, acizi graşi esenţiali, zinc şi fier, fiind o sursă excelentă de proteine.



Struguri

Valoarea terapeutică a strugurilor se datorează conţinutului ridicat de magneziu, necesar în procesul de transformare a energiei în glucoză.



Dovleceii

Au un conţinut ridicat de minerale şi vitamina C, au efect detoxifiant, de echilibrare a nivelului hormonilor şi al zahărului din organism, asigurând o rezervă constantă de energie. Pun în mişcare meridianele energetice şi fortifică funcţia digestivă.



Pir

Pirul este una dintre cele mai prolifice combinaţii de vitamine, minerale principale şi secundare. Conţine de 25 de ori mai multe substanţe nutritive decât oricare dintre legumele noastre preferate.