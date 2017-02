Ce spun astrele azi, 16 februarie

Sextilul Mercur-Marte aduce momente excelente pentru educatie si studiu, favorizeaza deciziile importante, contactele de afaceri si relatiile de prietenie. Azi se contureaza succese importante, ce vor veni in urma unor decizii ferme si intelepte.



Berbecul

Increderea in fortele proprii si spiritul de initiativa va ajuta in tot ce faceti.

Dupa-amiaza s-ar putea sa va ocupati de problemele partenerului de viata.

Aveti nevoie sa va relaxati si sa va odihniti mai mult.



Taurul

Dimineata, s-ar putea ca o ruda mai in varsta sa va ajute cu bani si sa va redea increderea in fortele proprii.

Dupa-amiaza se intrevede o modificare a planurilor in legatura cu o calatorie.

Partenerul de viata este dispus sa va ajute sa demarati un proiect nou. Nu va pripiti sa luati o hotarare!



Gemenii

Din cauza ideilor cam neobisnuite pe care le aveti azi, relatiile cu prietenii pot avea de suferit. Va recomandam sa nu va impuneti punctul de vedere. Tineti seama si de parerile celorlalti!

Dupa-amiaza s-ar putea sa aflati ca trebuie sa plecati intr-o delegatie. Nu este cazul sa va enervati, pentru ca veti avea numai de castigat.



Racul

Se pare ca demarati o activitate originala, cu care aveti mari sanse de succes. Va recomandam sa fiti consecvent si sa acceptati ajutorul unui prieten.

Este in interesul dumneavoastra sa fiti mai comunicativ si mai flexibil.



Leul

Aveti idei originale, care se pot materializa in scurt timp in castiguri financiare.

O femeie mai in varsta v-ar putea propune o colaborare avantajoasa sau poate chiar un nou loc de munca. Va recomandam sa va consultati cu partenerul de viata.

Evitati orice fel de speculatii!



Fecioara

Se intrevede o zi buna pentru contracte, asocieri si investitii financiare. Sunteti convigator, iar relatiile cu cei din jur au toate sansele sa decurga fara probleme.

Pe plan sentimental, puteti sa va faceti planuri de viitor.

Va sfatuim sa ascultati si opiniile celor din jur.



Balanța

Azi puteti obtine castiguri financiare mai usor decat de obicei.

Va recomandam sa nu incepeti mai multe treburi simultan.

Evitati speculatiile si tineti cont de sfaturile celor apropiati!

Ar fi bine sa nu neglijati odihna.



Scorpionul

Reusiti sa ii tramsmiteti partenerului de viata entuziasmul care va anima si, impreuna, aveti ocazia sa faceti planuri ambitioase, pe termen lung.

Va sfatuim sa nu va pierdeti in detalii, ca sa nu va irositi energia creatoare.

Dupa-amiaza s-ar putea sa mergeti in vizita la o ruda mai in varsta, unde va simtiti foarte bine.



Săgetătorul

Se pare ca sunteti intr-o forma intelectuala excelenta si reusiti sa invatati cu usurinta. Satisfactiile pot fi deosebite, dar exista riscul ca partenerul de viata si prietenii sa va simta lipsa si sa va reproseze acest lucru.

Va sfatuim sa nu va neglijati familia si prietenii. Incercati sa nu va rupeti de problemele de zi cu zi, pentru ca riscati sa aveti surprize neplacute!



Capricornul

Dimineata sunteti plin de energie si reusiti sa ii mobilizati si pe cei din jur.

Este o zi cu mari sanse de reusita in plan profesional.

Va sfatuim sa profitati de acest context astral favorabil si sa va folositi creativitatea pentru proiecte pe termen lung.



Vărsătorul

La serviciu, reusiti sa puneti in practica idei originale, insa va recomandam sa nu va asteptati la aprecieri din partea colegilor.

Dupa-amiaza este posibil ca o persoana mai in varsta sa va provoace la o discutie in contradictoriu.

Fiti diplomat si nu spuneti tot ce ganditi! Cei din jur ar putea sa va inteleaga gresit.



Peștii

Sunteti intr-o forma intelectuala buna, care va influenteaza favorabil relatiile cu cei din jur.

Este o zi favorabila pentru intalniri cu prietenii. Va recomandam sa le ascultati sfaturile.

Spre seara, este posibil sa incasati o suma importanta de pe urma unei afaceri.