Lista membrilor și fruntașilor Platformei „Demnitate și Adevăr”, a căror idei și opinii diferă de ale liderului acestuia, Andrei Năstase, și care aleg să se distanțeze de el continuă să se mărească. Recent, fostul director ZEL Bălți, Marin Ciobanu, unul din cei mai aprigi susținători a lui Năstase, a recunoscut că a făcut declarații pripite atunci când critica aprig guvernarea în cadrul protestelor din 2016. Potrivit acestuia, Guvernul a reușit în această perioadă să înregistreze mai multe rezultate pozitive.



„Am fost unul care în 2015 și 2016 am susținut protestele anti-guvernamentale. Atunci eram conducătorul ZEL Bălți. După ce am făcut zeci de adresări la guvernul de atunci la care nu am primit răspuns, am acceptat să preiau conducerea Partidului Legii și Dreptății și am susținut mișcarea platformei DA. Credeam atunci, cum cred și acum că cetățenii aveau tot dreptul să iasă în stradă.



Îmi dau seama că declarațiile mele au fost, pe alocuri, pripite. La un an distanță, lucrurile au evoluat într-o direcție bună: am semnat acord cu FMI, țara noastră a devenit mai credibilă în ochii finanțatorilor, s-a redus birocrația. Încă un lucru, care contează pentru mine personal, problemele de la ZEL Bălți au fost înlăturate. Avem numai de pierdut dacă nu va exista stabilitate la nivel politic”, a declarat Marin Ciobanu în cadrul declarației sale adresate presei.



Reamintim că Marin Ciobanu era unul dintre cei mai activi susținători ai „Platformei Demnitate și Adevăr”, precum și a protestelor organizate de aceasta. La fel, era considerat și un om apropiat liderului PPDA, Andrei Năstase, alături de care a fost surprins la Frankfurt, în preajma casei mafiotului fugar Victor Țopa.