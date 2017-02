Ce spun astrele azi, 15 februarie

Opozitia Lunii cu Jupiter predispune la agitatie si nervozitate. Daca nu sunteti atent, va puteti trezi in situatii neplacute. Este indicat sa fiti mai prudent, pentru ca nu este exclus sa intrati in conflict cu autoritatile.



Berbecul

Daca doriti sa faceti o investitie, va sfatuim sa nu va grabiti. Astazi sansa nu va surade. Ar fi bine sa nu riscati daca vreti sa nu iesiti in paguba.

Starea de nervozitate v-ar putea afecta relatiile parteneriale.

Ar fi bine sa tineti cont de sfaturile celor apropiati.



Taurul

Dimineata s-ar putea sa fiti indispus din cauza unor incurcaturi pe plan financiar.

Va recomandam sa va pastrati calmul si sa fiti prudent, mai ales in activitatile comerciale, pentru ca riscati sa comiteti o ilegalitate fara sa va dati seama.

Azi ar fi bine sa nu luati decizii importante si sa nu semnati documente oficiale.



Gemenii

Va sfatuim sa fiti atent la cheltuieli, ca sa nu ajungeti la discutii aprinse cu partenerul de viata. Pentru a evita o cearta, ar fi bine sa mergeti impreuna la cumparaturi.

Aveti un simt critic mai pronuntat decat de obicei, care va poate afecta relatiile parteneriale. Va sfatuim sa evitati discutiile in contradictoriu cu prietenii.



Racul

Se pare ca sunteti nervos din cauza unor mici probleme financiare.

Numai cu calm si rabdare puteti reusi ceea ce v-ati propus pentru azi. De asemenea, ar fi bine sa tineti cont de sfaturile unei rude mai in varsta.

Este recomandat sa evitati speculatiile. In caz contrar, riscati sa intrati in conflict cu legea.



Leul

Dimineata, o ruda din alta localitate v-ar putea da o veste care va indispune. S-ar putea sa fiti nevoit sa plecati intr-o calatorie lunga.

Daca va urcati la volan, va sfatuim sa respectati cu strictete regulile de circulatie. Exista riscul sa platiti o amenda.



Fecioara

Dimineata este posibil sa primiti vesti bune de la o ruda. Nu este exclus chiar sa va anunte ca urmeaza sa va viziteze in scurt timp.

Va recomandam sa va temperati nervozitatea si sa evitati discutiile in contradictoriu cu partenerul de viata.

Tineti cont de sfaturile celor apropiati!



Balanța

Aveti de rezolvat o multime de probleme si s-ar putea sa nu fiti prea bine dispus. Nu va asumati riscuri! Sansele de reusita sunt minime.

Va sfatuim sa evitati discutiile in contradictoriu cu persoana iubita.



Scorpionul

Dimineata s-ar putea sa va schimbati programul din cauza unor probleme personale neprevazute.

Un prieten de familie v-ar putea propune sa va asociati cu el intr-o afacere promitatoare. Va sfatuim sa nu luati hotarari in graba.



Săgetătorul

S-ar putea sa plecati intr-o calatorie in interes profesional. Se pare, insa, ca nu sunteti prea bine dispus si aveti tendinta sa exagerati.

Va sfatuim sa nu va sustineti parerile cu incapatanare si, in general, sa evitati discutiile in contradictoriu.

Situatia financiara din aceasta perioada va cam nemultumeste. Nu va ingrijorati! Este posibil sa primiti curand un ajutor banesc substantial de la o ruda.



Capricornul

Dimineata s-ar putea sa fiti nervos din cauza neintelegerilor cu o femeie mai in varsta din familie.

Va recomandam sa evitati intalnirile cu prietenii si cu rudele, pentru ca riscati sa le stricati buna dispozitie cu starea dumneavoastra de nervozitate.

Nu incercati nici o speculatie! Astazi nu aveti sanse sa castigati bani nemunciti.



Vărsătorul

Se pare ca nu sunteti multumit de nimic si tineti neaparat sa schimbati ceva in viata dumneavoastra.

S-ar putea sa nu reusiti sa obtineti un imprumut dupa care ati alergat in ultimele zile.

Pastrati-va calmul! Altfel riscati sa declansati o cearta de proportii.



Peștii

Este posibil sa fiti nervos din cauza ca nu va ajung banii. Nu va pierdeti rabdarea! Un prieten este dispus sa va imprumute cu suma de care aveti nevoie.

Nu este momentul sa va ocupati de afaceri. Astazi nu prea aveti sanse sa iesiti in castig.

Va sfatuim sa va abtineti de la speculatii.