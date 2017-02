Ce spun astrele azi, 14 februarie

Sextilul Soarelui cu Saturn poate induce nevoia de siguranta, mai ales in ceea ce priveste siguranta personala. Este momentul sa acordati mai multa atentie partenerului de viata. Este posibil ca persoanele din anturaj sa fie mai putin sociabile si mai egoiste.



Berbecul

Sunteti foarte ocupat, dar aveti destula energie pentru a rezolva toate problemele. Cu putin efort, puteti sa duceti la bun sfarsit tot ce ati inceput.

Plan financiar se pare ca nu stati tocmai bine, dar perspectivele sunt bune.

Puteti sa tineti cont de intuitie, dar ascultati si sugestiile partenerului de viata!



Taurul

Se pare ca sunteti hotarat sa obtineti bani prin orice mijloace. Un barbat mai in varsta incearca sa va tempereze si ar fi bine sa il ascultati.

Nu va neglijati prietenii! Nu merita sa va sacrificati tot timpul pentru interese financiare.

Acordati mai multa atentie relatiilor sentimentale si rudelor mai in varsta!



Gemenii

Astazi sunteti hotarat sa rezolvati probleme familiale pe care le-ati tot amanat. Este posibil sa plecati intr-o scurta calatorie si sa faceti mici investitii pentru casa.

Dupa-amiaza, s-ar putea sa intampinati mici dificultati, dar aveti sanse sa realizati tot ce v-ati propus.

Evitati speculatiile financiare!



Racul

Astazi s-ar putea sa nu va iasa totul asa cum ati sperat.

Se pare ca un partener de afaceri nu isi onoreaza promisiunile. Nu este o zi buna pentru afaceri si nici pentru intalniri cu persoane importante.

Nu incercati sa va impuneti punctul de vedere!



Leul

Va sfatuim sa amanati afacerile programate pentru azi, pentru ca s-ar putea sa nu va reuseasca. Mai mult, exista riscul sa pierdeti o suma importanta.

Acordati mai multa atentie relatiilor sentimentale!

Aveti sanse de reusita in activitatile de rutina din camin sau in interesul familiei.



Fecioara

Dimineata se pare ca nu sunteti prea comunicativ, motiv pentru care relatiile sociale pot avea de suferit.

Nu este recomandabil sa incepeti activitati sau colaborari noi, chiar daca primiti oferte tentante.

In plan sentimental, traversati o perioada foarte buna.



Balanța

S-ar putea sa simtiti nevoia sa discutati cu o persoana de sex opus despre problemele sentimentale din ultima vreme. Vi se pare ca sunteti neglijat si aveti nevoie de sfaturi.

Va recomandam sa fiti mai sociabil. Altfel, cei din jur ar putea sa interpreteze gresit atitudinea dumneavoastra.

Nu aveti motive sa vedeti totul in negru!



Scorpionul

Dimineata s-ar putea sa fiti indispus si sa nu aveti chef de vorba. Aveti grija, riscati sa va izolati!

Persoana iubita va intelege problemele si va ajuta sa le rezolvati.

Dupa-amiaza, o ruda din alta localitate va da o veste buna.



Săgetătorul

Se pare ca nu sunteti prea sociabil si aveti tendinta sa va izolati.

S-ar putea sa va confruntati cu probleme care s-au acumulat in ultima perioada.

Va sfatuim sa nu cedati si sa cautati solutii. Lasati pesimismul si rugati prietenii sa va ajute!



Capricornul

Dimineata aveti senzatia ca persoana iubita va neglijeaza si simtiti nevoia sa primiti sfaturi si incurajari.

Va recomandam sa fiti mai sociabil, pentru ca riscati sa deteriorati relatiile cu anturajul.



Vărsătorul

Se pare ca incepeti ziua cu o senzatie de oboseala si ca nu sunteti prea comunicativ.

Va sfatuim sa evitati activitatile in care trebuie sa va concentrati intens. Limitati-va la activitati de rutina si amanati deciziile importante, mai ales in afaceri!

Dupa-amiaza, este posibil sa va viziteze un prieten care reuseste sa va redea buna dispozitie.



Peștii

Aveti sanse sa primiti o suma importanta, probabil dintr-o colaborare.

Nu este momentul sa investiti, pentru ca s-ar putea sa iesiti in pierdere. Evitati si calatoriile!

Ar fi bine sa stati mai mult acasa, impreuna cu familia. Puteti da o mana de ajutor la treburile casei.