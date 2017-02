De ce nu trebuie sub niciun chip sa pupi cainele pe bot

Statisticile arata ca aproape toti proprietarii de animale de companie considera animalele lor fac parte din familie. De aceea, nici nu e de mirare ca multi stapani de caini si de pisici obisnuiesc sa le sarut pe botic, considerand ca nu reprezinta niciun pericol.



Avand in vedere aceste realitati, nu e nici o surpriza ca sarutatul animalele care traiesc sub acelasi acoperis ca si proprietarii lor este o practica comuna. Este oare normal sa se intample asa ceva?



Medicii sustin ca gura unui caine, spre exemplu, nu este nicidecum pe atat de curata pe cat se crede.



Asta spune si John Oxford, profesor de virusologie si bacteriologie la Universitatea Queen Mary din Londra: "Cainii petrec jumatate din viata lor cu nasul prin tot felul de cotloane care mai de care mai murdare, pline de excremente, astfel ca boturile lor sunt pline de bacterii, virusi si germeni de tot felul."

Ce s-ar putea intampla in cazul in care aceste bacterii patrund in corpul uman?



Acesti virusi si germeni pot cauza probleme grave de sanatate la om. Numai in Marea Britanie au existat in ultimii ani 13 cazuri de persoane infestate cu Capnocytophaga canimorsus, o bacterie extrem de periculoasa prezenta doar in saliva cainelui si care poate provoca moartea la om.



De asemenea, de la caine se pot transmite la om herpesuri sau infectii ale pielii.



Asadar:

-Nu trebuie sa saruti animalul pe bot si nici pe blana si nici sa le hranesti din aceleasi vase din care mananci si tu.

-Spala-te pe maini dupa ce ai mangaiat animalul de companie.

-Vaccineaza animalele de companie impotriva bolilor comune.

-Foloseste sampoane antibacteriene si antifungice speciale atunci cand speli animalele de companie.

-Nu hrani patrupedele cu oua crude, carne sau peste.