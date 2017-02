Ce spun astrele azi, 13 februarie

Aspectele planetare de azi aduc mult optimism si dorinta de a trai viata din plin. Nu este, totusi, momentul sa incercati sa faceti revolutii personale, nici in domeniul sentimental si nici in cel al afacerilor.



Berbecul

Aveti sanse mari sa obtineti mici castiguri care va redreseaza bugetul.

Puteti sa faceti planuri de viitor si chiar sa va ganditi la investitii pe termen lung.

Menajati-va sanatatea! Ar fi bine va odihniti mai mult.



Taurul

Este posibil sa incepeti o lucrare importanta, de pe urma careia puteti castiga bine. Ca sa aveti mai multe sanse de reusita, va sfatuim sa va temperati spiritul critic.

Este posibil sa aveti un conflict cu un prieten sau cu partenerul de viata. Fiti mai diplomat!

Dupa-amiaza, primiti vizita unei rude care va da o veste buna despre o calatorie.



Gemenii

O problema de familie v-ar putea obliga sa faceti mai multe drumuri. Desi intampinati o serie de dificultati, va descurcati foarte bine.

Aveti o zi buna la capitolul comunicare si puteti merge linistit la diferite tratative, la intalniri cu persoane importante sau in calatorii de afaceri.

Atentie la tendinta de a exagera!



Racul

Problemele financiare nu va dau pace, dar reusiti sa va pastrati optimismul si sunteti departe de a va da batut.

Dimineata aveti mari sanse de reusita in tot ce faceti, dar va sfatuim sa fiti foarte atent atunci cand trebuie sa luati decizii importante.

Pe plan social este posibil sa aveti satisfactii neasteptate.

Evitati discutiile in contradictoriu cu o femeie!



Leul

Comunicati excelent cu cei din jur.

Daca vi se propune o afacere sau o colaborare, ar fi bine sa acceptati. Puteti castiga bine.

Dupa-amiaza ar fi bine sa ramaneti acasa. Va recomandam sa nu neglijati problemele de familie, mai ales ale celor mici.



Fecioara

Sunteti bine dispus si atrageti cu usurinta simpatia celor din jur. S-ar putea chiar sa fiti initiatorul unei excursii sau al unei petreceri.

Va sfatuim sa fiti atent la bani si sa nu cheltuiti mai mult decat va puteti permite.

Ar fi bine sa terminati ce ati inceput, mai ales in casa, pentru a evita o discutie cu partenerul de viata.



Balanța

Dimineata s-ar putea sa plecati intr-o scurta calatorie in interes personal.

Este posibil sa faceti cunostinta cu o persoana cu care va veti asocia intr-o afacere. Partenerul de viata se bucura sa primeasca vesti bune.

Va recomandam sa nu neglijati odihna.



Scorpionul

Aveti mari sanse de succes in afaceri si este posibil sa castigati o suma frumoasa. Mai mult, dupa-amiaza s-ar putea sa vi se propuna o colaborare.

Daca trebuie sa calatoriti, puteti fi optimist. Nu se intrevad niciun fel de probleme.



Săgetătorul

Sunteti optimist si aveti sanse de reusita pe toate planurile. Relatiile cu colaboratorii decurg foarte bine.

Reusiti sa faceti rost de banii necesari pentru a rezolva o problema a partenerului de viata.

Va recomandam sa nu va pierdeti rabdarea si sa va abtineti de la speculatii.



Capricornul

Dimineata este posibil sa fiti preocupat de o problema de afaceri. Va trebui sa alergati in staga si-n dreapta ca sa o rezolvati, dar eforturile va vor fi rasplatite.

Nu neglijati relatiile sentimentale!

Va sfatuim sa va odihniti mai mult. Sunteti in pragul epuizarii, chiar daca nu vreti sa recunoasteti.



Vărsătorul

Desi nu prea va mai ramane timp liber, ambitia de a termina ce ati inceput nu poate sa va aduca decat castiguri. Totusi, ar fi bine sa va organizati in asa fel incat sa nu neglijati nici familia si nici relatiile cu cei apropiati.

Daca aveti ocazia sa faceti o iesire cu prietenii, va recomandam sa nu stati pe ganduri. Trebuie sa va mai ganditi si la relaxare!



Peștii

Dupa o perioada nefavorabila pe plan social si sentimental, se pare ca situatia se schimba complet. Bucurati-va fara sa puneti intrebari!

Spre seara, s-ar putea sa aflati ca va trebui sa plecati intr-o calatorie in interes de familie.