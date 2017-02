Ce spun astrele azi, 12 februarie

Opozitia planetei Neptun cu Luna favorizeaza romantismul si sensibilitatea, dar aduce confuzie si reduce simtul practic. Este recomandabil sa va ocupati mai mult de problemele sufletesti decat de cele materiale. Incercati sa amanati deciziile importante!



Berbecul

Nu este momentul sa incepeti activitati dificile, pentru ca se pare ca va lipseste simtul practic.

Ar fi bine sa nu luati nicio initiativa la serviciu sau in afaceri. S-ar putea sa nu fiti prea inspirat.



Taurul

Dimineata sunteti putin confuz, motiv pentru care s-ar putea sa nu va faceti inteles prea usor. Va sfatuim sa va ordonati ideile.

Daca doriti sa cumparati ceva de valoare, nu incercati sa-i faceti partenerului de viata o surpriza! Sfatuiti-va inainte de a da banii!



Gemenii

Desi va simtiti in forma, s-ar putea sa descoperiti ca nu prea aveti spor si ca nu va reuseste mai nimic. Astazi nu prea sunteti realist.

Va sfatuim sa nu fortati lucrurile, pentru ca riscati sa provocati discutii aprinse.



Racul

Este posibil sa primiti o suma importanta de la o persoana mai in varsta din familie si sa incepeti sa va faceti planuri. Ar fi bine sa nu va pripiti, pentru ca azi va cam lipseste simtul practic si s-ar putea sa suferiti un esec.

Va recomandam sa va consultati cu partenerul de viata.



Leul

Dimineata s-ar putea sa aveti probleme la serviciu din cauza ca nu prea reusiti sa va concentrati.

Va sfatuim sa nu va amestecati in barfele celor din jur, pentru ca mai tarziu riscati sa aveti discutii.

Dupa-amiaza va reveniti. Nu este exclus sa petreceti o seara romantica.



Fecioara

In prima parte a zilei s-ar putea sa fiti indispus si sa nu va puteti concentra prea bine. Va recomandam sa nu va asumati riscuri, pentru ca sansele de reusita sunt minime.

Daca aveti ocazia sa va relaxati intr-un fel sau altul, nu stati pe ganduri!

Ar fi bine sa va menajati sanatatea.



Balanța

Aveti planuri mari, in special in domeniul financiar, dar inca nu reusiti sa vedeti semne incurajatoare. Va sfatuim sa aveti mai multa rabdare si sa munciti mai ordonat.

Nu ar fi rau, in acest sens, sa fiti mai atent la detalii si sa nu va grabiti.



Scorpionul

Se pare ca in prima parte a zilei sunteti foarte sensibil si nu va convine nimic. Incercati sa depasiti cat mai repede aceasta stare, pentru ca va poate afecta relatiile cu ceilalti!

La locul de munca, azi este recomandat sa adoptati o atitudine cooperanta .

Spre seara, o veste buna primita de la o ruda reuseste sa va ridice moralul.



Săgetătorul

Nu este o zi potrivita pentru intalniri cu prietenii sau pentru afaceri. Se pare ca sunteti irascibil si nu prea aveti chef de vorba.

Amanati cumparaturile si investitiile! Exista riscul sa luati decizii neinspirate.

Pe plan sentimental, nu ar trebui sa intampinati probleme. Va sfatuim doar sa acordati mai multa atentie persoanei iubite.



Capricornul

Incercati sa nu va asumati prea multe responsabilitati! Riscati sa nu va iasa mare lucru.

Este posibil sa primiti o mana de ajutor de unde nici nu va asteptati.

Spre seara, aveti ocazia sa mergeti la prieteni si sa uitati de toate problemele de peste zi.



Vărsătorul

Dimineata s-ar putea fiti confuz si sa aveti dificultati de comunicare.

Nici intuitia nu va ajuta din cale afara, asa ca ar fi bine sa nu mergeti la risc.

Va sfatuim sa nu neglijati odihna. Chiar trebuie sa va reincarcati bateriile.



Peștii

Nu este o zi favorabila pentru investitii si planuri de viitor.

In schimb, relatiile sentimentale va pot oferi mari satisfactii.

Evitati afacerile la marginea legii, pentru ca riscati sa aveti probleme!