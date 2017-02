Prima ediţie a Galei Tineretului Ortodox are loc astăzi la Chișinău

O primă ediţie a Galei Tineretului Ortodox are loc duminică, 12 februarie, la Chişinău.





Evenimentul va debuta la Biserica „Întâmpinarea Domnului” de la Universitatea de Stat din Moldova (USM) şi va continua cu numeroase activităţi, printre care şi prezentarea noilor proiecte ale tinerilor ortodocşi din toate raioanele Republicii Moldova.

Majoritatea evenimentelor se vor desfăşura în blocul doi al USM. „Gazda Galei este Universitatea de Stat, cu susţinerea rectoratului. E şi o deschidere spre Centrul nostru, aici la Universitatea de Stat unde se adună de obicei tinerii, pentru că este o biserică a tineretului. Am scos de sub tipar şi un modest ziar «Tânărul ortodox», care am vrea să apară de câteva ori pe an şi ar reflecta viaţa şi activitatea bisericii, a tinerilor”, a menționat preotul Octavian Moșin.

În cadrul primei Galei a Tineretului Ortodox va fi inaugurată o expoziţie şi vor fi prezentate cărţi despre credinţa strămoşească. Va avea loc şi un spectacol teatralizat, iar în final, tinerii vor vizita muzeul universităţii.