Ce spun astrele azi, 11 februarie

Opozitia Lunii cu Soarele - altfel spus, Luna Plina - predispune la nervozitate si agitatie. De asemenea, riscul de accidente este mai mare. Se pot produce bulversari profunde si pot surveni deceptii, inclusiv in domenii in care nu va asteptati.



Berbecul

S-ar putea sa aveti probleme cu banii, motiv pentru care nu va simtiti in largul dumneavoastra.

Pastrati-va calmul si nu va lasati atras intr-o cearta!

Va sfatuim sa va bazati pe intuitie si sa ascultati sfaturile unei rude.



Taurul

Intentionati sa preluati noi sarcini la serviciu, dar nu sunteti sigur ca veti reusi. S-ar putea sa aveti discutii aprinse cu colegii, daca refuzati sa ascultati si parerile lor.

Va sfatuim sa va stabiliti clar prioritatile. Nu va intindeti mai mult decat va tine plapuma!



Gemenii

Dimineata este osibil sa survina evenimente neprevazute, care va impiedica sa va respectati programul.

Nu este indicat sa va puneti mari sperante intr-o afacere pe care o credeati profitabila.

Spre seara, va simtiti bine in mijlocul familiei.



Racul

Sunteti foarte ambitios, dar conjunctura actuala nu va ajuta prea mult.

Nu este momentul sa va asumati mai multe responsabilitati. S-ar putea sa fiti confuz si sa nu va puteti onora toate angajamentele.

Spre seara, puteti face planuri pentru sfarsitul de saptamana, impreuna cu persoana iubita.



Leul

Va faceti griji degeaba. Norocul va zambeste atat pe plan profesional, cat si pe plan financiar.

S-ar putea sa fiti putin surmenat si, din aceasta cauza, sa deveniti irascibil. Va sfatuim sa nu cautati nod in papura celor din jur.

Ar fi bine sa va odihniti mai mult.



Fecioara

Dimineata s-ar putea sa nu va simtiti in forma, ceea ce va accentueaza starea de nervozitate.

Va recomandam sa nu va asumati nici un risc.

Pastrati-va calmul si inarmati-va cu multa rabdare!



Balanța

Din cauza problemelor sentimentale, dimineata este posibil sa fiti confuz.

Acceptati ajutorul prietenilor apropiati!

Pentru a evita o cearta in familie, ar fi bine sa amanati orice decizie pentru altadata.



Scorpionul

Din cauza amanarii unei delegatii, programul va este dat peste cap. S-ar putea sa va enervati pentru ca sunteti nevoit sa pierdeti timpul fara folos.

Cei din jur fac tot posibilul sa va ajute.



Săgetătorul

Dimineata s-ar putea sa fiti bulversat din cauza unor nereusite care parca se tin lant.

Nu este exclus sa fiti irascibil si sa va certati cu cei din jur. Va recomandam sa va temperati pornirile agresive.

Amanati intalnirile de afaceri!



Capricornul

Se pare ca sunteti confuz si predispus sa faceti greseli. Va sfatuim sa va concentrati asupra problemelor urgente.

Dimineata este posibil sa va dezamagiti un prieten bun.

Nu cautati nod in papura celor din jur!



Vărsătorul

Dimineata aveti tendinta de a fi irascibil si riscati sa stricati relatiile cu colaboratorii.

Pastrati-va calmul si nu faceti caz din orice maruntis!

Este indicat sa evitati iesirile in societate si afacerile, pentru ca sunteti predispus la greseli.



Peștii

Astazi este posibil sa va concentrati mai greu, asa ca va sfatuim sa amanati deciziile importante. Ar fi bine sa evitati activitatile care necesita efort intelectual si luciditate.

Este cazul sa acordati mai mult timp odihnei.