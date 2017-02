10 super-alimente pentru o viață mai sănătoasă

Sunt atât de multe superalimente disponibile încât e posibil să nu ne ajungă toată viața să le descoperim și să le încercăm pe toate. Și totuși, beneficiile lor sunt absolut incredibile așa că am făcut un top al super-alimentelor care nu ar trebui să lipsească din bucătărie.



1. Preparate fermentate

În colonul tău trăiesc miliarde de bacterii. Ele luptă împotriva infecțiilor, reduc colesterolul, generează vitaminele din gama B, detoxifiază intestinele și multe altele.

Din fericire, poți să populezi colonul cu mai multe bacterii benefice introducând în dieta ta produse fermentate (murături, kombucha, kefir, etc.) Cresc nivelul bacteriilor bune și le opresc pe cele rele din a-ți face rău. Ca și bonus, procesul de fermentație le crește conținutul de vitamine și minerale.



2. Cacao crudă

Cacaua crudă conține mai mulți antioxidanți decât orice altă plantă din lume. E o bombă de compuși naturali precum serotonina, endorfine, fenietilenă și triptofan, toate dovedindu-se utile în tratarea depresiei și crearea unui sentiment de bine și fericire. Foarte bogată în antioxidanți și minerale, cacaua este cunoscută pentru puterea ei de alcalinizare a organismului.



3. Goji

Folosite în medicina chinezească, goji îți vor face pielea mai strălucitoare pentru că îi permit să absoarbă mai mult oxigen. Ajută la îmbunătățirea circulației și eliminarea bacteriilor și a virușilor din organism. Fructele goji conțin mai mult fier decât spanacul, mai mult beta caroten decât morcovii și mai multe proteine decât grâul întreg.



4. Semințe Chia

Știați că 2 linguri de chia au un aport de aproximativ 100 mg calciu, 7.5 g fibre și 3 g proteine? Având cel mai mare conținut de acizi grași omega 3 dintre toate sursele vegetale, semințele de chia luptă împotriva inflamațiilor din corp, reducând șansele unei boli cardiace, Alzheimer și depresiei.



5. Spirulina

Această algă își obține super-puterile prin fotosinteză și conține toate proteinele, vitaminele, mineralele, enzimele digestive și clorofila de care are nevoie corpul tău pentru o nutriție aproape perfectă. În traducere liberă, e absolut necesară pentru construcția musculară, slăbire și lupta împotriva bolilor.



6. Semințe de cânepă

Calitățile semințelor de cânepă sunt extraordinare și vin cu un aport ideal de acizi grași Omega 6 – Omega 3. Semințele sunt pline de vitamina E, care acționează ca un antioxidant în corp și magneziu, absolut necesar pentru creșterea musculară.



7. Maca

Maca uscată conține 59% carbohidrați, 8.5% fibre și 10.2% proteine, ceea ce o transformă într-un aliment aproape perfect. E bogată și în calciu, magneziu, fosfor, potasiu, sodiu și fier. Mai adăugăm vitamina B1, B2 și C și chiar va fi clar de ce maca e pe lista superalimentelor.



8. Polen crud

Gama de nutrienți ce se gasesc în polenul produs de albine face din acesta un excelent energizant natural. Carbohidrații, proteinele și vitamina B te pot ajuta să te menții în formă pentru întreaga zi, prin mărirea rezistenței la efort și combaterea oboselii. De asemenea, conține o cantitate ridicată de antioxidanți, care pot avea un efect antiinflamator asupra țesuturilor plămânilor, prevenind apariția astmului.



9. Quinoa

Cei mai importanți nutrienți din quinoa includ vitamina B6, tiamină, potasiu și riboflavină, plus minerale precum cupru, zinc, magneziu și folați. Conține la fel de multe proteine ca și laptele, are un conținut foarte scăzut de grăsimi însă conține acizi omega 3.



10. Germeni

Concentrația de nutrienți din aceste plăntuțe este incredibilă și nu trebuie să-ți lipsească din alimentație. Vitaminele A, B și C, clorofilă și enzime. Toate se găsesc în germeni în cantități impresionante și îi transformă în agenți de curățare ai organismului, regulatori ai sistemului endocrin și ai metabolismului la modul general.



Include-le în alimentația ta zilnică și vei vedea cum superalimentele îți vor transforma corpul și starea de spirit.