Ce spun astrele azi, 10 februarie

Sextilul planetelor Venus si Mercur aduce schimbari interesante, in principal pozitive, mai ales in domeniul sentimental, dar care pot fi surprinzatoare.Incercati sa va obisnuiti cu ideea ca uneori se rupe monotonia! Urmeaza o perioada cu evenimente neobisnuite.



Berbecul

Se pare ca v-ati propus sa faceti schimbari in casa, spre bucuria celor mici.

Puteti sa va ocupati de afaceri, pentru ca sunt sanse sa castigati bani frumosi.

Va recomandam sa nu incepeti mai multe treburi deodata, altfel riscati sa nu terminati nici una.

Spre seara, persoana iubita v-ar putea impresiona cu un cadou deosebit.



Taurul

Dupa o perioada mai nefavorabila pe plan sentimental, situatia se imbunatateste pe neasteptate.

Dupa-amiaza aveti sanse sa va afirmati in societate. Totusi, ar fi bine sa nu exagerati. Aveti grija sa-i lasati si pe altii sa vorbeasca!



Gemenii

Se pare ca va este imposibil sa respectati programul stabilit anterior, dar nu este cazul sa va ingrijorati. Schimbarile care intervin sunt de bun augur.

Dimineata s-ar putea sa aflati ca peste cateva luni veti pleca intr-o delegatie in strainatate.

Dupa-amiaza este posibil sa aveti musafiri de care nu sunteti prea incantat. Fiti diplomat!



Racul

Se pare ca va pregatiti pentru o intrunire cu prietenii dar lucrurile decurg mai dificil decat v-ati asteptat. Va sfatuim sa va pastrati calmul si sa evitati discutiile in contradictoriu cu partenerul de viata.

Ar fi bine sa dati dovada de diplomatie si sa ascultati parerile celorlalti.

Va sfatuim sa renuntati la ideea de a pleca intr-o calatorie.



Leul

Dimineata s-ar putea sa fiti nevoit sa faceti mai multe drumuri scurte in interes familial. Puteti sa fiti optimist, va veti descurca repede si bine.

Relatiile cu prietenii sunt foarte bune.

Aveti tendinta de a exagera si s-ar putea ca o persoana mai in varsta din familie sa incerce sa va puna la punct.

Va recomandam sa va ascultati intuitia si sa fiti mai prudent.



Fecioara

Cu toate ca sunteti hotarat sa stati mai mult cu familia, o situatie neprevazuta v-ar putea obliga sa plecati de acasa.

Aveti ocazia sa faceti cunostinta cu un important om de afaceri, cu care s-ar putea sa colaborati.

Va sfatuim sa evitati discutiile in contradictoriu cu o ruda mai in varsta.



Balanța

S-ar putea sa aveti musafiri din alta localitate si sa nu mai puteti pleca la o petrecere. Va sfatuim sa nu va aratati nemultumirea fata de oaspeti, mai ales ca este posibil sa puneti impreuna bazele unei colaborari in afaceri.

Fiti cumpatat la masa! Sunteti predispus la indigestii.



Scorpionul

Dimineata s-ar putea sa fiti nevoit sa faceti cumparaturi neprevazute, dar bine primite de familie.

Dupa-amiaza este posibil sa va schimbati programul si sa va ocupati de problemele unui membru mai tanar al familiei.

Va recomandam sa nu faceti eforturi prea mari, pentru ca sunteti in pragul extenuarii.



Săgetătorul

Este o zi favorabila planurilor de viitor. Puteti sa va dedicati unor noi activitati, mai ales in domeniul social.

Spre seara va simtiti foarte bine impreuna cu prietenii si cu persoana iubita.

Va sfatuim sa nu luati decizii pripite.



Capricornul

Desi aveti mult de alergat, va sfatuim sa nu va neglijati sanatatea. Odihniti-va mai mult!

S-ar putea sa faceti schimbari prin casa, ceea ce va imbunatateste viata sentimentala.

Dupa-amiaza intentionati sa cumparati un obiect de valoare. Va sfatuim sa fiti prudent, pentru ca nu este un moment bun pentru investitii.



Vărsătorul

Nu pierdeti vremea! Se intrevede o zi foarte incarcata.

Dimineata s-ar putea sa fiti nevoit sa faceti cheltuieli neprevazute pentru camin. Partenerul de viata va apreciaza initiativa.

Dupa-amiaza este posibil sa va schimbati planurile in ultimul moment si sa va ocupati de o problema urgenta a unui partener de afaceri.



Peștii

Va sfatuim sa va concentrati asupra problemelor de familie, chiar daca va preocupa foarte mult viitorul profesional.

Puteti sa va ascultati intuitia, dar ar fi bine sa tineti seama si de parerile partenerului de viata.

Spre seara, o ruda mai in varsta ar putea sa va solicite un ajutor sau un sfat.