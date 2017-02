Ghimpu: Cei de la Bruxelles comunică și cu Dodon, dar au încredere în alianţa de la guvernare

Preşedintele PL, Mihai Ghimpu, susţine că oficialii europeni au încredere în majoritatea parlamentară de la Chişinău şi nu îl iau în serios pe Igor Dodon. Declaraţia a fost făcută în cadrul emisiunii „Moldova în direct” de la Moldova 1.





„Cei de la Bruxelles sunt oameni deştepţi. Ei comunică și cu Dodon, dar au încredere în alianţa de la guvernare. Dodon a fost primit la Bruxelles pentru că este preşedinte şi că a fost ales. Aceasta de fapt este marea noastră tragedie. Că Dodon a fost ales de popor”, a declarat liderul liberal.

Mihai Ghimpu l-a acuzat pe fostul său partener de coaliţie, ex-premierul Vlad Filat, de faptul că Dodon a fost ales preşedinte. „Vinovat că astăzi avem un preşedinte pro-rus îngâmfat este Filat. Din cauza lui oamenii şi-au pierdut încrederea în parcursul european şi l-au votat pe Dodon. Au avut 32 de mandate în Parlament, oamenii a crezut în Filat, au aşteptat schimbări, dar el a furat banca. Oamenii au pierdut încrederea în guvernarea pro-europeană”.

Potrivit preşedintelui PL, europenii şi-au recăpătat încrederea în guvernarea de la Chişinău. „Un an în urmă, am avut împreună cu Marian Lupu o întrevedere cu oficiali europeni. Noi le vorbeam despre parcursul pro-european, iar ei aveau feţe absente, nici nu doreau să ne asculte. Au spus că aşteaptă mai întâii de la noi acţiuni concrete şi nu ne vor acorda niciun ajutor. Peste un an ne-am întâlnit iarăşi cu aceşti oficiali. Aveau feţe senine. Ei erau uimiţi că într-un timp atât de scurt guvernarea de la Chişinău a reuşit să facă atât de multe”, a spus Ghimpu.