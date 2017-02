Ce spun astrele azi, 9 februarie

Sextilul Soarelui cu Uranus poate sa aduca schimbari interesante si neobisnuite, sa alunge rutina. Este o zi dominata de idei nonconformiste. Sa nu va mirati daca vedeti ca se petrec lucruri neobisnuite!



Berbecul

Aveti de gand sa petreceti mai mult timp cu familia si sa va odihniti, dar s-ar putea sa nu fie asa de usor cum v-ati imaginat.

In prima parte a zilei este posibil sa se iveasca o serie de probleme urgente. Cu calm, puteti sa le rolvati pe toate.

Spre seara, se pare ca va pregatiti pentru o calatorie in interes de familie, impreuna cu partenerul de viata. Va sfatuim sa va verificati bagajele de doua ori.

Aveti idei originale, pe care reusiti sa le puneti in practica, cu ajutorul unei rude.



Taurul

Ar fi bine sa va ascultati intuitia si sa renuntati la o calatorie din care nu va puteti alege decat cu pierderi.

Astazi aveti toate sansele sa castigati un premiu substantial la un concurs.

Va sfatuim sa va pastrati calmul, pentru ca numai astfel va puteti valorifica talentul.



Gemenii

Puteti avea succes intr-o activitate noua, pe care o incepeti impreuna cu un prieten.

Dupa-amiaza este posibil sa primiti o suma importanta, care va face sa va schimbati planurile.

Va sfatuim sa nu neglijati problemele membrilor de familie, chiar daca va costa timp si bani.

Ascultati-va intuitia si evitati speculatiile!



Racul

Impreuna cu persoana iubita, faceti planuri ce pot parea nerealiste, insa perseverenta va ajuta sa dovediti contrariul.

Dupa-amiaza este posibil sa va certati cu o persoana mai in varsta din familie, dar va calmati repede, dupa ce va dati seama ca nu aveti dreptate.

Va recomandam sa nu neglijati odihna.



Leul

Stati mai bine cu banii si sunteti plin de entuziasm. Ar trebui sa fiti intr-o forma fizica excelenta.

Puteti sa porniti o afacere sau sa calatoriti, dar este o zi buna si pentru intalniri romantice.

Daca vi se propune o colaborare, va sfatuim sa nu refuzati. Evitati speculatiile financiare!



Fecioara

Dimineata puteti avea un succes nesperat intr-o scurta calatorie de afaceri.

Va sfatuim sa nu va pierdeti rabdarea daca lucrurile nu merg in ritmul care v-ar placea. Evitati discutiile in contradictoriu cu partenerii de afaceri!

Dupa-amiaza aveti mari sanse sa rezolvati o problema sentimentala mai veche.

Pe plan financiar nu aveti motive de ingrijorare.



Balanța

Dimineata este posibil sa primiti o suma importanta, care va prinde foarte bine. Poate sa fie o mostenire sau plata pentru o colaborare.

Puteti sa va faceti planuri de viitor. Daca va bate gandul sa investiti intr-o afacere, nu ezitati!

Va recomandam sa va menajati sanatatea.



Scorpionul

S-ar putea sa fiti nevoit sa va schimbati complet programul, dar nu este cazul sa va faceti probleme, pentru ca astazi aveti noroc.

O persoana mai varstnica va da informatii utile pentru a demara o activitate profitabila. Va sfatuim sa va consultati si cu partenerul de viata.

Evitati orice fel de speculatii!



Săgetătorul

Este posibil sa primiti un cadou din partea unei persoane dragi din familie, de care va bucurati in mod deosebit.

Capacitatea de comunicare este excelenta si va ajuta sa rezolvati o problema financiara.

In partea a doua a zilei, un prieten va invita la petrecere. Va sfatuim sa fiti cumpatat.



Capricornul

In cursul diminetii este posibil sa luati o decizie in urma careia sunteti nevoit sa va schimbati programul.

S-ar putea sa fiti contactat de cativa prieteni, cu care faceti pregatiri pentru o petrecere.

Este o zi buna pentru rezolvarea problemelor financiare, dar va recomandam sa evitati speculatiile de orice fel.

Puteti sa va bazati pe intuitie.



Vărsătorul

Usurinta in comunicare favorizeaza relatiile cu cei din jur.

Se intrevede o calatorie in interesul familiei.

Puteti avea castiguri mari din activitati comerciale.



Peștii

Aveti mari sanse de succes intr-o calatorie in interes de afaceri. Va sfatuim sa aveti rabdare si sa evitati discutiile in contradictoriu cu partenerii.

In partea a doua a zilei, aveti ocazia sa rezolvati o problema sentimentala mai veche.

Din punct de vedere financiar nu aveti motive de ingrijorare.