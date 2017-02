Un model în vârstă de 63 de ani a pozat în costum de baie

Fotomodelul Christie Brinkley, în vârstă de 63 de ani, a impresionat publicul american cu o fotografie în costum de baie ce a fost publicată pe coperta celebrei reviste Sports Illustrated, informează BBC.

În acea imagine, fotomodelul american apare flancată de cele două fiice ale sale - Sailor Brinkley Cook şi Alexa Ray Joel.

”Mulţumesc Sport Illustrated pentru faptul că transmiţi un mesaj puternic - lucrurile bune vin în pachete de toate dimensiunile, iar noi nu ne naştem cu o dată de expirare”, a scris Christie Brinkley pe contul ei de pe reţeaua de socializare Instagram.

În fotografia în cauză, Christie Brinkley pare să păşească pe apă, însă vedeta a explicat acest aspect în mesajul ei de pe Instagram.

”Copiii mei cred că eu mergeam în acel moment pe apă, dar haideţi să nu menţionăm lădiţa de mere care se afla imediat sub suprafaţa apei”, a adăugat, în glumă, top-modelul american.

Christie Brinkley, născută pe 2 februarie 1954, a devenit celebră după ce a pozat pentru revista Sports Illustrated la sfârşitul anilor 1970. A devenit apoi actriţă şi o foarte apreciată prezentatoare de televiziune.

A continuat să fie un model de succes, pozând pe copertele unor reviste precum Playboy, Allure şi Men's Health.

S-a căsătorit în 1973 cu artistul francez Jean-François Allaux, de care a divorţat în 1981. În 1985, s-a căsătorit cu cântăreţul Billy Joel, cu care are o fiică, Alexa Ray. Cei doi au divorţat în 1994. În acelaşi an s-a căsătorit cu dezvoltatorul imobiliar Richard Taubman, cu care are un fiu, Jack. Cuplul a divorţat în 1995. În anul următor, Christie Brinkley s-a căsătorit cu arhitectul Peter Halsey Cook, cu care are o fiică, Sailor Lee.

Christie Brinkley a pozat pe coperta numărului revistei Sports Illustrated dedicat costumelor de baie de alte trei ori - în 1979, 1980 şi 1981.

Sports Illustrated este o revistă săptămânală americană, care a fost înfiinţată în anul 1954. Modelele care apar pe coperta acestei publicaţii devin aproape instantaneu celebrităţi de prim rang în America de Nord, deoarece prezenţa lor în Sport Illustrated este considerată o realizare la fel de mare ca publicarea unui pictorial în Rolling Stone sau Vogue. Revista Sports Illustrated este celebră şi pentru numărul ei anual dedicat costumelor de baie, care este publicat în luna februarie.