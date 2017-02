Dezvăluiri ! Problemele lui Mânzat se trag de la relațiile strânse dintre Usatâi și hoțul în lege Grigore Karamalak

Avocatul-vedetă Valerian Mânzat, arestat zilele trecute la Chișinău, a intrat în probleme din cauza lui Renato Usatâi. Primarul de Bălți urma să-și folosească relațiile de la Moscova pentru a asigura transferul dintr-o pușcărie din Federația Rusă în Republica Moldova a unui bărbat, soția căruia l-a plătit pe Mânzat cu 20 mii euro, iar ulterior l-a denunțat la poliție pentru escrocherie. Acum Valerian Mânzat ar fi gata să recunoască aceste detalii în fața procurorilor, dar se teme de Usatâi, știind foarte bine relațiile acestuia cu hoțul în lege Grigore Karamalak, scrie bloggerul Veaceslav Balacci .



“Conform surselor mele, la propunerea lui Mînzat, Usatîi i-a zis că este un caz deloc complicat şi este perfect în puterile lui să soluţioneze problema cu instituţiile de drept de la Moscova, lăudându-se cu legăturile sale cu lumea interlopă rusă şi oamenii de la Kremlin, cum o face de obicei, fără a fi tras prea mult de limbă. Pentru a-l convinige pe Mînzat că o poate face, Usatîi a exemplificat cu transferul killerului Vitalie Proca de la Moscova la Bucureşti, la care a contribuit anterior anume el, fapt cu care s-a lăudat şi public de mai multe ori.



Însă, cum deja îi este caracteristic, Balabolul iarăşi una a spus şi alta a fumat. După ce au băut împreună cu avocatul, într-un karaoke club, banii pe care Mînzat i-a însuşit prin înşelăciune de la biata femeie, Usatîi a uitat de problemă, amânând rezolvarea ei în discuţiile ulterioare cu avocatul. Iată de ce glamourosul avocat s-a pomenit în situaţia în care nu putea nici să rezolve problema, pentru soluţionarea căreia a luat banii în avans, nici să întoarcă banii, pe care i-a cheltuit împreună cu Usatîi. Şi Mînzat ştia prea bine că nu are nicio şansă ca banii să-i fie restituiţi de Usatîi. În această situaţie Mînzat a fost nevoit să se descurce cum poate, restituind victimei din resurse proprii doar 50 de mii de lei, nici 2,5 mii euro din cei 20 de mii încasaţi, fapt care a enervat-o pe biata femeie şi a făcut-o să se adreseze la CNA”, a scris Balacci.



Balacci susține că Mînzat ar fi gata să recunoască public detaliile legate de acest caz, dar se teme de Usatîi, mai ales atâta timp cât se află în penitenciar, avocatul cunoscând prea bine legăturile acestuia, prin Grigorii Karamalak, cu gruparea criminală a „hoţului în lege” Vladimir Moskalciuk, alias Makena, foarte influentă în puşcăriile din Moldova.



Balacci reamintește și de o altă afacere Usatâi - Mânzat, când avocatul-vedetă i-a fost recomandat lui Karamalak. “Până se mai gândeşte Mînzat şi se mai antrenează pe pista de alergat Usatîi, eu o să amintesc şi de o altă afacere în care l-a implicat Usatîi pe Mînzat, atacul raider la centrul comercial ELAT . Anume Usatîi i l-a recomandat lui Grigorii Karamalak pe Mînzat, care s-a ocupat de perfectarea actelor la înstrăinarea unor proprietăţi de la ELAT, pe numele afaceristului Andrei Gargalîk, un om de înredere şi interpus al „hoţului în lege” Bulgaru la Chişinău (mai ţineţi o foto, în care Mînzat apare deja alături de Gargalîk)”, a adăugat bloggerul.



Reamintim că acum câteva zile portalul deschide.md a dezvăluit într-o investigație relația lui Usatâi cu Gheorghe Nazaruc (printre ciraci- Jora) care in Rusia, e cetățean cu acte în regulă, pe numele Gheorghi Orlov. Jora ar fi fost emisarul de la Moscova al hoţului în lege Caramalac, care, în complicitate cu alţi trei oameni ai lui „Bulgaru” (printre care şi preşedintele Federaţiei de Judo), ar fi șantajat un om de afaceri moldovean. Deschide.md scrie că Jora s-ar şti destul de bine cu Usatîi, “dacă ţinem cont de faptul că Moscova l-a văzut de mai multe ori la volanul uneia dintre maşinile de lux deţinute de Usatîi. Era în 25 iunie 2014 când Jora a fost sancționat contravențional de poliția moscovită pentru - ca să reamintim - conducerea pe contrasens a automobilului respectiv, un Mercedes Benz CL63 AMG (poză sibol) cu numărul de înmatriculare P226KE 777. Daţi un clic pe Net să vedeţi ce bolid impresionant e ăsta!”. „Da, îl cunosc pe acest om, încă din 1995. Dar asta nu înseamnă nimic. Cunosc şi alţi oameni de-ai lui Caramalac, ca şi pe dânsul. E şi normal: suntem vecini cu Grigore Caramalac care stă la 5 kilometri de mine. Am mai spus-o. Eu, Mercedesul despre care vorbiți, l-am cumpărat în 2009 și am circulat cu el vreun an și jumătate; pe urmă i l-am vândut lui Jora. Când era la mine, avea numărul de înmatriculare T521TTT 77. Eu am un principiu: mașina, pușca și nevasta nu le dau la nimeni. Am două mașini pe care le conduc șoferii, dar restul sunt mașini pe care le conduc doar eu”, a î încercat să explice Usatâi portalului deschide.md .