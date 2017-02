Ghid practic pentru un look incendiar! 4 bijuterii care atrag privirile ca un magnet

Cateva bijuterii pe care le poarta femeile elegante atrag mereu privirile ca un magnet, dar si admiratia celor care le privesc.



Bijuteriile nu sunt nici pe departe niste mofturi, ci reprezinta adevarate piese de rezistenta in tinuta unei femei elegante. Ele subliniaza anumite trasaturi ale acesteia sau deturneaza atentia privitorilor de la anumite aspecte pe care femeile nu doresc ca ceilalti sa le observe.



O femeie eleganta poarta intotdeauna accesoriile potrivite.



Iata care sunt cele patru bijuterii care atrag intotdeauna admiratia celor din jur si care nu trebuie sa lipseasca din nicio tinuta destinata momentelor speciale:



1. Un ceas de mana este obligatoriu

Pe langa faptul ca un ceas de mana te ajuta sa fii punctuala, el este o bijuterie esentiala in tinuta unei femei care vrea o nota de eleganta practica. Cele mai intalnite tipuri de ceasuri de mana sunt cele mecanice si cele quartz. Ceasurile quartz sunt mai practice si mai usor de intretinut, in timp ce ceasurile mecanice sunt adevarate opere de arta ale ingineriei, iar valoarea lor scade foarte putin in timp. Simplitatea sic este, insa, punctul forte al unui ceas care se transforma intr-o bijuterie la incheietura mainii unei femei, iar preturile unor ceasuri precum acestea sunt accesibile pentru toate buzunarele.



2. Cerceii versatili sunt o piesa discreta, dar indispensabila

Cerceii cu forma de butoni sunt printre cele mai versatile bijuterii pe care o femeie le poate detine. Acestia nu trebuie sa fie plictisitori si pot fi purtati in fiecare zi. Cerceii joaca rolul unui fundal de rezistenta pentru toate celelalte accesorii si sunt, in general, observati doar atunci cand... lipsesc. Prezenta lor discreta este indispensabila unei tinute elegante, iar versatilitatea crescuta a modelului este obligatorie.



3. Un inel de cocktail face diferenta

Fiecare femeie are nevoie de un inel mare de cocktail. O astfel de bijuterie va fi observata cu aproape la fel de multa usurinta ca ceasul de mana si iti ofera ocazia perfecta de a-ti pune in evidenta personalitatea si expresivitatea. El defineste, de altfel, intregul stil personal al femeii care il poarta. Un inel de cocktail nu trebuie sa fie, totusi, mult prea mare, iar cheia succesului in alegerea unei astfel de bijuterii este culoarea, care trebuie sa se afle in contrast cu restul tinutei si sa reprezinte punctul central al look-ului tau.



4. Un colier lung

Colierele lungi erau la mare cautare in anii ’20, insa moda isi dovedeste inca o data ciclicitatea. Colierele lungi si-au recastigat popularitatea si din ce in ce mai multe vedete le prefera in cadrul festivitatilor sau chiar pe covorul rosu de la Hollywood. Colierele lungi se potrivesc la aproape orice tinuta si pot face cu usurinta trecerea de la zi la seara printr-o dubla infasurare in jurul gatului. In plus, colierele lungi pot fi purtate in tandem cu un pandantiv, iar versatilitatea lor pare nemarginita.