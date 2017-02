Ce spun astrele azi, 7 februarie

Cuadratura Lunii cu planeta Venus poate predispune la conflicte sentimentale si sociale. Totusi, nu este exclus ca urmarile sa fie pozitive. Va sfatuim sa evitati, pe cat posibil, situatiile conflictuale.



Berbecul

Este posibil sa aveti o zi tensionata din cauza neintelegerilor cu un coleg sau un partener de afaceri.

Se pare ca nu prea reusiti sa va concentrati. Ar fi bine sa amanati deciziile importante.

Va sfatuim sa evitati discutiile in contradictoriu.



Taurul

Sunteti destul de stresat de o lucrare pe care trebuie sa o terminati urgent.

S-ar putea ca relatiile sentimentale sa aiba de suferit daca amanati o calatorie planificata mai demult. Partenerul de viata nu prea crede ca sunteti cu adevarat ocupat.

Va recomandam sa aveti rabdare si sa va pastrati calmul.



Gemenii

Aveti mari sanse de succes intr-o calatorie de afaceri. Este recomandabil sa evitati discutiile in contradictoriu cu cei care va insotesc.

Dupa-amiaza aveti posibilitatea sa rezolvati o problema sentimentala mai veche.

Pe plan financiar, nu este cazul sa va faceti griji. Banii de care aveti nevoie vor aparea in curand.



Racul

Dimineata aveti tendinta de a deveni irascibil si riscati sa ii dati partenerului de viata o replica nejustificat de dura. Daca vreti sa evitati tensionarea relatiei, fiti pregtit sa va cereti scuze imediat!

Nu este o zi buna pentru afaceri, dar nici pentru intalnirile cu prietenii.

Dupa-amiaza este posibil sa va decideti, in sfarsit, sa va ocupati de sanatatea dumneavoastra, cedand la insistentele unei persoane varstnice din familie.



Leul

S-ar putea sa fiti indispus din cauza unei nereusite in afaceri.

Nu este exclus sa aveti o discutie aprinsa cu persoana iubita, daca va schimbati in ultima clipa planurile pentru zilele urmatoare.

Ar fi bine sa va limitati la activitati simple si sa va odihniti mai mult.



Fecioara

Se pare ca nu sunteti intr-o forma fizica prea buna si va enervati foarte usor.

Nu este o zi favorabila deciziilor importante sau planurilor de viitor. Va recomandam sa nu semnati documente oficiale.

Evitati discutiile in contradictoriu!



Balanța

Nu este exclus sa aveti discutii in familie din cauza unor probleme financiare. Puteti evita o situatie neplacuta daca tineti cont si de dorintele celorlalti.

Va sfatuim sa nu incepeti mai multe treburi deodata, pentru ca riscati sa nu terminati niciuna.

Ar fi bine sa acordati mai mult timp odihnei.



Scorpionul

Astazi nu sunteti prea comunicativ si ar fi bine sa amanati toate intalnirile importante.

Va sfatuim sa nu va ocupati de chestiuni importante, care necesita o buna capacitate de comunicare.

In schimb, puteti sa rezolvati cu usurinta mici probleme din locuinta.



Săgetătorul

Entuziasmul de care dati dovada ar putea sa va atraga invidia unor persoane din anturaj.

Este posibil sa aveti discutii cu persoana iubita, care va reproseaza ca petreceti prea mult timp cu prietenii.

Va sfatuim sa acordati mai multa atentie familiei.



Capricornul

S-ar putea sa intampinati dificultati in relatiile sociale si sa fiti atras intr-un conflict. Va recomandam sa evitati certurile.

Ar fi bine sa acceptati ajutorul prietenilor si al familiei, daca vreti sa terminati cu bine ce v-ati propus.



Vărsătorul

Dimineata s-ar putea sa fiti confuz din cauza unor probleme de natura sentimentala si sa va concentrati mai greu.

Puteti castiga sume mici din colaborari, dar va sfatuim sa fiti prudent.

Tineti cont de sugestiile unei persoane cu experienta!



Peștii

Este posibil sa va treziti cu o stare de nervozitate nejustificata si sa aveti reactii necontrolate fata de cei apropiati. Riscati sa jigniti o femeie si sa va para rau mai tarziu.

Astazi este recomandat sa nu incheiati afaceri si sa nu semnati documente oficiale.

Spre seara, s-ar putea sa luati o decizie inspirata in privinta unei calatorii.