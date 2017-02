Ce spun astrele azi, 6 februarie

Opozitia Lunii cu Saturn poate contribui la aparitia a numeroase obstacole, intarzieri, dificultati materiale, frustrari, precum si responsabilitati si munci dificile. Cel mai prudent ar fi sa va limitati la activitatile strict necesare si de rutina sau, daca este posibil, chiar sa va luati o zi libera, asteptand sa treaca aceste predispozitii. Daca nu va temeti sa infruntati dificultatile, s-ar putea sa constatati ca ele pot fi invinse destul de usor. Este o sansa de a invata lectia curajului in fata sortii.



Berbecul

S-ar putea sa va confruntati cu dificultati financiare de scurta durata.

Ati face bine sa fiti mai optimist si mai destins. Daca sunteti prea incordat, riscati sa tensionati relatiile cu cei din jur.

Nu este o zi buna pentru examene si calatorii.

Dupa-amiaza puteti petrece momente placute alaturi de persoana iubita.



Taurul

Dimineata s-ar putea sa va loviti de o serie intreaga de dificultati si sa aveti impresia ca va zbateti degeaba. Cei din jur sunt dispusi sa va ajute.

Partenerul de viata va sustine. Dupa-amiaza, sunt sanse sa rezolvati impreuna o problema arzatoare.



Gemenii

Este posibil sa renuntati o calatorie din cauza unei mici probleme de sanatate. Sunteti predispus la tulburari digestive, care se pot rezolva rapid, cu un regim adecvat.

Se pare ca ca relatiile cu partenerul de viata sunt tensionate din cauza unei rude care incearca sa se bage intre voi. Incercati sa rezolvati totul cu calm!



Racul

Se pare ca v-ati propus sa incepeti o activitate noua, dar sunteti prea nerabdator. Din cauza agitatiei, riscati sa pierdeti timp pretios.

Va sfatuim sa evitati discutiile in contradictoriu cu colegii. Concentrati-va asupra problemelor urgente!

Astazi sunt favorizate relatiile cu persoanele mai tinere.



Leul

Va recomandam sa fiti foarte atent cu colegii si cu partenerii de afaceri, pentru ca exista riscul sa aveti probleme de comunicare.

Nu este cazul sa va ingrijorati din cauza dificultatilor financiare de moment. S-ar putea sa va ajute o persoana mai in varsta din familie.

Dupa-amiaza este posibil sa primiti o veste neplacuta de la o ruda de departe.



Fecioara

Este posibil sa treceti printr-o perioada dificila, din cauza neintelegerilor cu un partener de afaceri. Va recomandam sa va pastrati calmul si sa apelati la ajutorul unui prieten.

Ca sa depasiti toate obstacolele, este indicat sa aveti rabdare si sa nu fiti impulsiv.



Balanța

Este posibil sa aveti o nereusita in afaceri si sa fiti dezamagit. Nu este cazul sa va intristati, vor aparea curand alte oportunitati.

S-ar putea sa intampinati cateva dificultati din cauza unor probleme de comunicare.

Va recomandam sa fiti mai rabdator si sa evitati speculatiile.



Scorpionul

S-ar putea ca un prieten de familie sa va propuna o colaborare. Va sfatuim sa o acceptati, chiar daca beneficiile nu se anunta foarte mari.

Consultati-va si cu partenerul de viata!

Ar fi bine sa va odihniti mai mult.



Săgetătorul

Dimineata s-ar putea sa resimtiti o stare de confuzie care va face sa intarziati cu lucrarile de serviciu.

Nu provocati discutii aprinse cu superiorii! Totul va reveni curand la normal si veti recupera terenul pierdut.

Spre seara, va regasiti buna dispozitie in cadrul unei intalniri cu prietenii.



Capricornul

Este posibil sa plecati intr-o delegatie in care puteti avea mari satisfactii profesionale. Va sfatuim sa aveti grija de bagaje, ca sa nu pierdeti ceva important.

Relatiile cu colegii ar trebui sa fie excelente.

Din punct de vedere financiar, nu se intrevede nicio problema deosebita.

Va sfatuim sa fiti mai atent cu partenerul de viata.



Vărsătorul

Se anunta o zi incarcata, asa ca va sfatuim sa va concentrati asupra chestiunilor prioritare.

Dupa-amiaza este posibil sa va schimbati programul si sa va ocupati de o problema a partenerului de viata.

S-ar putea sa fiti nevoit sa cheltuiti o suma importanta pentru a repara ceva in casa. Nu are rost sa va enervati.



Peștii

La serviciu sunteti predispus sa faceti greseli din cauza carora acumulati intarzieri. Va sfatuim sa nu va enervati si sa acceptati ajutorul colegilor.

Iesiti in lume! Aveti sanse sa intalniti persoane care ar putea deveni importante pentru dumneavoastra in viitor.

Va sfatuim sa va menajati, altfel riscati sa va surmenati.