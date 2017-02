Mananca acest fruct si vei scapa rapid de riduri

Fructele si legumele proaspete aduc o multime de beneficii organismului. Printre altele, ne intaresc imunitatea si ne ajuta sa ne mentinem sanatosi si tineri pentru mai mult timp.



Am ales sa vorbim astazi despre struguri. Si, in special, despre proprietatile lor regenerante si despre beneficiile lor in materie de tratamente antirid.



Numiti si fructul zeilor, strugurii sunt ideali in tratamentele de infrumusetare, tocmai datorita substantelor sanatoase pe care le contin si care actioneaza asupra mecanismelor de incetinire a imbatranirii.



Semintele lor sunt foarte eficace impotriva imbatranirii si lupta impotriva radicalilor liberi, fiind uzitati des in lumea cosmeticelor. Stiai ca poti folosi sucul proaspat de struguri drept demachiant? Acesta se potriveste oricarui tip de ten.



Insa eficienta maxima este data de resveratrolul din strugurii rosii. Acest colorant natural, gasit in general in continutul fructelor de culoare inchisa, este considerat a fi cel mai puternic antioxidant, detasandu-se clar de suratele sale: beta-carotenul, vitamina C, vitamina E si coenzima Q10.



Resveratrolul protejeaza inima si iti intinereste si pielea. Astfel, pentru revitalizarea pielii uscate si imbatranite este indicata o masca cu struguri rosii. Amesteca o lingura de suc de struguri cu o lingura de miere de albine si aplica pe piele in strat subtire. Las-o sa actioneze timp de un sfert de ora, apoi clateste cu apa calduta. Este indicat ca aceasta masca sa se realizeze in fiecare zi, iar rezultatele nu vor intarzia sa apara: tenul va fi revigorat si luminos, iar ridurile se vor estompa.



Insa nu doar in preparate cosmetice sunt buni strugurii. Mananca zilnic cel putin un ciorchine de struguri sau stoarce struguri si consuma-i sub forma de must proaspat si pielea ta va deveni mai luminoasa, mai stralucitoare.