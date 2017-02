Mersul în picioarele goale, remediul pentru o afecţiune des întâlnită

Până la vârsta de patru ani, 96% dintre copii au piciorul plat, aşa că putem spune că acest lucru poate fi definit ca o stare fiziologică. Piciorul plat constă în prăbuşirea bolţilor longitudinale şi transversale ale piciorului. Mersul în picioarele goale poate face minuni în acest caz.



Copiilor cu platfus le face foarte bine mersul în picioarele goale şi pe nisip uscat. Însă părinţii trebuie să-i ferească de statul şi mersul prelungit, activităţi care obosesc membrele inferioare, scrie Gândul.



„Evoluţia depinde de fiecare caz în parte, lucrurile nefiind general valabile pentru toată lumea. Există cazuri care se remediază atunci când copilul începe să meargă, în timp; dar există şi cazuri de picior plat mai grave, în faţa cărora nu este chiar indicat să aşteptăm o minune”, completează Valentina Ioniţă.



Specialiştii cred că micuţii pot tolera această problemă, care, de multe ori, nu dă simptome, dar există şi cazuri când piciorul plat poate afecta articulaţiile membrelor inferioare şi coloana vertebrală.



„Există părinţi care îşi aduc copiii de 7-12 ani la recuperare pentru probleme de statică vertebrală (scolioze, cifoze, lordoze) şi află cu regret că au şi platfus. Există părinţi pasivi, care nu iau nicio atitudine sau, pur şi simplu, cred că aşa este normal. Deduc asta din faptul că observ pe stradă, fără să vreau, multă lume care merge atât de incorect”, spune Valentina Ioniţă.



Pentru a evita simptomele neplăcute, medicii şi kinetoterapeuţii recomandă anumite investigaţii şi adaptarea terapiilor în funcţie de caz.



„Plantograma este o examinare simplă. Copilul sau adultul este urcat cu picioarele pe un aparat special care colorează pe o mochetă zona de sprijin a piciorului. Ulterior se compară desenul obţinut cu modelul ideal de a călca”, descrie procedura Gabriela Nedel.



„Cu cât copilul este mai mic, cu atât evoluţia va fi mai bună şi mai rapidă. Pe de altă parte, nu sunt de acord cu ridicarea bebeluşului în picioare foarte devreme, atunci când acesta nu este încă pregătit (gleznă instabilă, picior uşor modelabil), deoarece în timp poate predispune către malpoziţii ale picioruşelor. Consider însă că masajul în talpă, purtarea de încălţăminte cu talonete, atunci când este necesar, şi kinetoterapia ajută foarte mult”, spune Valentina Ioniţă.



Diagnosticul de platfus poate fi pus după vârsta de patru anişori. Înainte de această vârstă este indicat începerea unui program de gimnastică medicală şi înot. „Pentru formele mai severe de platfus se recomandă, în plus, şi folosirea susţinătoarelor plantare, împreună cu gimnastica medicală. Tratamentul chirurgical este recomandat abia după vârsta de 10 ani şi doar atunci când nu s-a putut vindeca prin celelalte metode indicate de experţi”, adaugă Gabriela Nede.