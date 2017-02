NYT: China obţine câştiguri în competiţia cu SUA privind armamentul dotat cu inteligenţă artificială

China înregistrează câştiguri în competiţia cu Statele Unite în domeniul armamentului ultramodern bazat pe tehnologia inteligenţei artificiale, experţii întrebându-se dacă Beijingul doar imită activităţi tehnologice sau are într-adevăr capacitatea de a depăşi Washingtonul în viitor, comentează NYT.

Robert O. Work, adjunct al secretarului american al Apărării în mandatul preşedintelui Barack Obama menţinut în funcţie de noul lider al SUA, Donald Trump, încearcă reconfigurarea strategiilor de conflict prin introducerea inteligenţei artificiale pe câmpul de luptă.

"În primăvara anului trecut, el i-a întrebat pe consilierii în inteligenţă artificială următorul lucru: «Voi sunteţi cei mai inteligenţi în acest domeniu, corect?» Răspunsul experţilor a fost acesta: «Nu, cei mai inteligenţi sunt tipii de la Facebook şi Google». Însă, în momentul de faţă, sunt din ce în ce mai mulţi specialişti în acest domeniu şi în China. Statele Unite nu mai deţin monopolul strategic asupra tehnologiei inteligenţei artificiale, un factor esenţial în generaţia următoare de armament", scriu editorialiştii John Markoff şi Matthew Rosenberg, într-un articol publicat în cotidianul The New York Times sub titlul "China înregistrează câştiguri în competiţia cu SUA pentru dotarea cu armament bazat pe inteligenţă artificială".

Pentagonul a elaborat planuri de a introduce inteligenţa artificială în armată, însă cercetătorii chinezi se afirmă, la rândul lor, din ce în ce mai mult în acest domeniu tehnologic nou. Iar această schimbare este reflectată în progresele comerciale surprinzătoare înregistrate de companiile chineze în domeniul inteligenţei artificiale. Anul trecut, spre exemplu, specialiştii Microsoft au pretins crearea unui soft capabil să substituie abilităţile umane de înţelegere a conversaţiilor. Cercetătorii de la Microsoft se lăudau că i-au depăşit pe concurenţii din Statele Unite în acest domeniu, însă un expert al sediului din Silicon Valley al companiei chineze de servicii web Baidu a transmis politicos că firma lor obţinuse o acurateţe similară cu un soft de înţelegere a limbii chineze cu doi ani înainte.

"Aceasta este provocarea cu care se confruntă Statele Unite în planul de creare a unei noi strategii militare bazată pe presupunerea menţinerii superiorităţii în tehnologii de genul roboţilor şi inteligenţei artificiale", constată cotidianul The New York Times.

"În anii 1960, Statele Unite aveau un avantaj militar bazat pe poziţia de prim rang în domeniul armelor nucleare. În anii 1970, superioritatea s-a mutat în domeniul armelor inteligente, bazându-se pe noile tehnologii produse în Silicon Valley. Acum, liderii naţiunii americane au planul de a menţine avantajul militar prin angajamentul semnificativ în domeniul inteligenţei artificiale şi armamentului robotizat. Însă balanţa tehnologică a puterii la nivel mondial se schimbă. (...) În contextul în care producţia de electronice s-a mutat în Asia, atât companiile chineze, cât şi laboratoarele guvernamentale ale Beijingului fac investiţii majore în domeniul inteligenţei artificiale. Avansul chinezilor a fost evidenţiat luna trecută, când Qi Lu, un specialist cu experienţă al Microsoft în domeniul intelienţei artficiale, a părăsit compania, devenind director executiv al Baidu, unde va coordona planul ambiţios al companiei de a deveni lider global în domeniul inteligenţei artificiale", subliniază NYT.

Progresele rapide înregistrate de China au declanşat o dezbatere în Statele Unite în rândul experţilor militari şi specialiştilor IT, care se întreabă dacă Beijingul doar imită tehnologiile americane ori sunt implicaţi în activităţi independente de inovare care i-ar putea face să depăşească Washingtonul în viitor.

"Conducerea Chinei se gândeşte din ce în ce mai mult cum să se asigure că vor fi competitivi în domeniul noii serii de tehnologii", confirmă Adam Segal, specialist în tehnologii emergente şi securitate naţională la institutul american Consiliul pentru Relaţii Externe (Council on Foreign Relations).

În august 2016, publicaţia de stat China Daily a relatat despre un plan de fabricare a unui sistem de ghidare a rachetelor de croazieră cu un "nivel ridicat" de inteligenţă artificială. Noul sistem pare a fi o reacţie la o rachetă pe care Forţele Navale americane urmează să o primească în 2018, pentru a putea contracara influenţa militară din ce în ce mai mare a Chinei în Pacific.