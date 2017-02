3 zodii care te hipnotizeaza cu frumusetea lor

Senzuale, delicate, elegante. Destepte si cu simtul umorului. Cu piele fina si trup ca de zeita. Vorbim despre cele mai frumoase femei, cele pe care astrele le-au harazit cu trasaturi care pur si simplu ii vrajesc pe barbati.



Iata cele trei zodii care dau femei cu chip de inger:



Balanta

Balanta este foarte feminina si foarte atragatoare. Are un sex-appeal aparte, care o face extrem de sexy. Are un trup superb, destul de plapand, lasand impresia mereu ca e neajutorata. Barbatii sunt fermecati de aspectul sau cu totul aparte, cu forme generoase. Miscarile ei sunt senzuale, incitante si foarte usor de observat. Aceasta nativa are, pur si simplu, darul de a innebuni barbatii.



Capricorn

Femeia Capricorn impresioneaza prin atitudinea sa ferma. I se citeste inteligenta pe chip, iar pentru barbatii care, la randul lor, au o cultura bogata si isi doresc o femeie cu care sa poata purta mereu un dialog la cote inalte, ea este idealul. Nativa este eleganta si rafinata, are mereu parul aranjat si nu o vei vedea purtand haine sport. Atrage prin frumustea, prin siguranta si prin independenta pe care le afiseaza.



Scorpion

Atitudinea sexy, dublata de o frumusete aproape ireala, fac din aceasta nativa una dintre cele mai frumoase si mai atragatoare fiinte cu putinta. E suficient sa zambeasca strenagereste din coltul gurii si sa isi unduiasca usor trupul ca are deja la picioare o multime de barbati. Are un trup zvelt, cu o silueta de invidiat. Privirea sa este electrizanta si aerul sau misterios reusesc sa taie rasuflarea, sa hipnotizeze pur si simplu.