Ce spun astrele azi, 4 februarie

Cuadratura Soarelui cu Luna poate aduce agitatie si nervozitate si predispune la diverse accidente minore. Este recomandabil sa va pastrati calmul. Avertizat fiind, va puteti controla mai bine.



Berbecul

Incercati sa nu va asumati riscuri! Nervozitatea va poate crea mari probleme.

Daca este posibil, evitati sa conduceti masina! Sunteti predispus la accidente.

Nu este momentul sa provocati discutii in contradictoriu.



Taurul

Se pare ca aveti o zi foarte incarcata, cu multe probleme de rezolvat.

Dimineata sunteti putin cam agitat si incercati sa rezolvati mai multe treburi deodata. Va sfatuim sa va faceti un plan detaliat si sa acceptati ajutorul familiei.

Spre seara, va linistiti si simtiti nevoia sa va intalniti cu prietenii.



Gemenii

Din cauza stresului, sunteti predispus la probleme de sanatate sau chiar accidente. Va recomandam sa nu faceti eforturi fizice sau intelectuale deosebite.

Ar fi bine sa evitati calatoriile lungi si petrecerile, pentru ca sunteti destul de obosit.

Nu va lasati enervat de lucruri marunte!



Racul

Dimineata s-ar putea ca un coleg sa va dea o veste care va tulbura. Va sfatuim sa nu va exteriorizati, ca sa nu le transmiteti si celor din jur starea de nervozitate.

Menajati-va sanatatea si evitati eforturile intense! Altfel, exista riscul unor probleme de sanatate destul de grave.



Leul

Se intrevede o zi foarte agitata. Dimineata s-ar putea sa fiti nevoit sa refuzati vizita neanuntata a unui prieten.

Se pare ca va pregatiti pentru o calatorie si va indispun numeroasele incurcaturi cu care va confruntati.

Tineti cont ca la nervi se iau cele mai rele decizii!



Fecioara

Dimineata s-ar putea sa fiti obosit si nervos, dupa un drum lung. Ar fi bine sa va stapaniti si sa evitati discutiile in contradictoriu, pentru ca riscati sa declansati un conflict.

Va recomandam sa nu mergeti in vizite, chiar daca partenerul de viata insista. Odihniti-va si recuperati orele de somn pierdute!



Balanța

Se pare ca nu aveti rabdare sa va pregatiti proiectele pe indelete si va grabiti sa le puneti in practica.

Va recomandam sa nu va ambitionati sa rezolvati singur toate problemele. Ar fi bine sa acceptati ajutorul prietenilor.

O persoana mai in varsta va ofera sfaturi utile pentru a aplana un conflict.



Scorpionul

Oboseala acumulata va face sa fiti cam agitat. Ar fi bine sa va odihniti mai mult.

Fiti foarte prudent, pentru ca exista riscul sa fiti implicat intr-un accident de circulatie!

S-ar putea sa izbucnesca o cearta cu o persoana mai in varsta din familie.



Săgetătorul

Se pare ca dimineata faceti o deplasare importanta, din care sunt sanse sa va intoarceti cu o suma destul de mare de bani. De asemenea, s-ar putea sa vi se propuna sa va asociati intr-o afacere.

Va sfatuim sa evitati discutiile pe un ton ridicat si sa nu va sustineti opiniile cu incapatanare.

Ar fi bine sa va abtineti de la speculatii.



Capricornul

Incepeti ziua destul de agitat, cautand un imprumut urgent. Va recomandam sa va pastrati calmul, pentru ca exista riscul unor probleme de sanatate destul de serioase.

Aveti rabdare! Dupa-amiaza, ajutorul va veni de la cineva apropiat.

Puteti sa va bazati pe intuitia partenerului de viata.



Vărsătorul

Va simtiti excelent, sunteti relaxat si nimic nu va poate tulbura. Mai mult, reusiti sa calmati o persoana nervoasa.

S-ar putea ca partenerul de viata sa va reproseze ca sunteti indiferent si ca nu va ocupati indeajuns de problemele familiei.

Spre seara, este posibil sa asistati la o intamplare neplacuta, care va pune pe ganduri.



Peștii

Un prieten va propune sa plecati intr-o excursie, dar faptul ca nu aveti bani va face sa fiti irascibil si sa cautati cearta cu lumanarea.

Nu ii cautati nod in papura persoanei iubite!

Va recomandam sa fiti atent la volan. Exista riscul unui accident de circulatie.