Candu către Maia Sandu, după ce a contestat tichetele de masă: preferați salariul în plic?

După ce s-a dat cu părerea despre inițiativa președintelui Parlamentului, Andrian Candu, privind tichetele de masă, Maia Sandu a fost taxată dur de către fanii săi pe Facebook. În timp ce lidera PAS se arată împotriva inițiativei șefului Legislativului, mai mulți internauți i-au scris ca tichetele de masă sunt o practică de succes în Europa.



Cel mai mult, internauții s-au arătat deranjați de concluzia Maiei Sandu că sistemul de tichete ar fi umilitor. “La modul serios, această inițiativă deschide ușa pentru evaziuni fiscale și este umilitoare pentru cetățeni”, a scris Maia Sandu pe Facebook.



„Tichetele de masa, ca si orice forma de ajutor social, nu ar trebuie privite ca si umilitoare. Ce argument e asta? Un mecanism echitabil si transparent de tichete de masa poate ajuta oamenii sa se alimenteze mai sanatos, un salariu mai mare nu ofera nicio garantie in acest sens”, a venit cu replică un internaut.



„Să nu uitam ca aceste tichete nu sunt IMPOZABILE, deci evaziunea fiscala e cam inexistenta....”, a contrazis-o pe Maia Sandu un alt internaut.



Iar un alt fan de pe Facebook al Maiei Sandu menționat că prima parte a discursului liderului PAS “nu prea e binevenita, din motiv ca tichetele chiar sunt bune pentru angajatii companiilor”.



La scurt timp, și Andrian Candu a venit cu o reacție în care se întreabă dacă Maia Sandu nu cumva preferă salariul în plic. "De această dată o supăra propunerea privind tichetele de masă, care pe lângă beneficiile pe care le poate aduce în mod direct oamenilor, combate și fenomenul salariilor la plic, implicit, evaziunea fiscală. Să înțeleg că doamna Maia Sandu preferă salariul în plic? Sau să înțeleg din comentariul și critica doamnei Sandu că astfel ea critică și autoritățile Franței, Italiei, Cehiei, României și altor state unde funcționează sistemul tichetelor de masă, blamându-i de incompetență și că urmăresc să promoveze evaziunea fiscală. Sau aceste state își umilesc cetățenii?", a scris Candu pe Facebook.



El consideră că în cazul declarației Maiei Sandu nu vorbim de neștiință, "ci pur și simplu de niște minciuni conștient spuse prin care speră să blocheze o inițiativă care ar aduce beneficii cetățenilor. Pot sa înțeleg criza de idei prin care trece, înțeleg și obsesia ei față de Partidul Democrat, dar nu înțeleg ce are împotriva cetățenilor? Un fel de politică la PAS?!".



În același timp, directorul companiei de cercetări sociologice IMAS, Doru Petruți, la fel a apostrofat-o pe lidera PAS, menționând că aceasta probabil greșește. Acesta a povestit pe facebook că a primit asemenea bonuri cât timpa ctiva în România, adăugând că nu s-a simțit nicio secundă umilit, ba mai mult, acesta încerca să le folosească cât mai rațional pentru a optimiza bugetul familial.



„Dacă tot se specializează pe păreri despre ce cred alții, ar fi suficiente niște întrebări adresate celor aproximativ 2 milioane de români care primesc bonuri de masă sau austriecilor, belgienilor, cehilor, elvețienilor, finlandezilor, francezilor, grecilor, italienilor, polonezilor, slovacilor, spaniolilor, suedezilor, turcilor. Probabil și ei, ca și moldovenii care ar putea primi bonuri de masă în valoare de 1000 de lei lunar se simt umiliți”, a scris Petruți pe pagina sa de facebook.



Reamintim că speakerul Andrian Candu a venit cu o inițiativă privind implementarea în Republica Moldova a sistemului tichetelor de masă. Proiectul a fost prezentat mediului de afaceri, reprezentanților sindicatelor și patronatelor și instituțiilor de stat vizate. Potrivit proiectului, tichetele de masă, în valoare de 45 per zi, vor putea fi utilizate exclusiv pentru cumpărarea produselor alimentare, la prezentarea buletinului de identitate. Într-un comunicat de presă, Parlamentul anunța că sindicatele au apreciat binevenit proiectul, menit să sporească protecția socială, să reducă nivelul de îmbolnăvire a angajaților și fluctuația cadrelor.



Pentru prima dată tichetele de masă au fost emise în 1954. În prezent, mai multe țări europene, inclusiv Marea Britanie, Italia, Belgia, România și altele aplică acest sistem.