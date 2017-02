(VIDEO) Năstase recunoaște în fața mai multor membri DA că în partid sunt persoane certate cu legea

Președintele Partidului „Demnitate și Adevăr”, Andrei Năstase, a recunoscut că liderii DA au adunat din donații suma de 50 mii de euro la protestele din centrul capitalei, dar nu poate explica cum au fost cheltuiți acești bani.



În cadrul uneia dintre ultimile ședințe a organizației teritoriale a partidului DA din Orhei, Năstase s-a certat cu membrii partidului nemulțumiți de lipsa transparenței în cheltuirea banilor adunați din donații, iar la un moment dat a recunoscut că s-au adunat 50 mii de euro, potrivit vesti.md.



„În ce privește furtul din partid. Din momentul 13 decembrie, când ne-am transformat în partid politic, nimeni, niciodată, nu o pus mâna nici pe un ban. Dar știți de ce? Pentru că nu sunt!”. Pe fundal se aude vocea unui din participanții ședinței care a spus: „Nu cred”. Este clar că el nu e unicul care crede așa, din moment ce în ultimile luni mai mult de 30 de activiști din Orhei au părăsit rândurile formațiunii”, a declarat Năstase în cadrul ședinței.



Totodată, liderul DA a recunoscut că în partid sunt persoane certate cu legea, menționându-l pe controversatul Aureliu Pisică, unul din cei mai agresivi membri ai PLatformei DA, care a sărit la bătaie și la mai mulți jurnaliști.



De asemenea, Năstase l-a adus exemplu și pe Segiu Cibotari, un alt membru agresiv din partidul DA, fost angajat al Poștei Centrale pe numele căruia a fost deschis dosar penal.



„Eu nu pot să știu despre fiecare membru al partidului. Eu știu că în viața mea n-am furat un sfanț, n-am luat o mită și n-am dat o mită. Acuma, în ceea ce privește membrii partidului, desigur că sunt mulți cu probleme. V-am mai spus, Aurel Pisica de la Ialoveni are niște probleme cu familia, cu copii, fiica. Acuma toți. La cel de la nord, Sergiu Cebotari, l-o întors pe toate fețele, a intrat într-o problemă civilă și i-o transformat-o în penală”, a mai spus liderul DA.



Năstase a amintit și de orășelul de corturi din centrul capitalei: „Aș vrea să vă întreb ceva. Cine știe matematică? De pe 6 septembrie, până când nu am închis acest orășel, nu am putut să-l menținem. El era murdar, oamenii ieșeau și-l transformau într-o gojeneață”.



Reamintim că în urma acestor ședințe, 24 de membri de la Orhei din partidul DA au părăsit formațiunea, acuzându-l pe Andrei Năstase de lipsă de transparență în cheltuirea banilor colectați de la simpatizanți.