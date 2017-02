5 motive pentru care este bine sa ai flori in casa

Te imbie cu mirosul lor, sunt delicate, frumoase, colorate si emana energie pozitiva, indiferent in ce colt al casei le-ai tine. De-a lungul timpului, florile au dobandit o serie de semnificatii puternice, iar studiile realizate arata ca acestea au si efecte benefice asupra sanatatii fizice si psihice. Descopera motivele pe care este bine sa-ti decorezi casa cu flori, indiferent de sezon.



1. Ofera un plus de culoare caminului tau

Daca vrei sa schimbi ceva in caminul tau, sa aduci un plus de culoare dormitorului sau vrei sa spargi monotonia din living, o solutie simpla si rapida ar fi sa optezi pentru diverse sortimente de flori pe care sa le asezi in glastre de diferite dimensiuni in locurile casei in care simti ca este nevoie de o schimbare. Aranjamentele florale dau camerelor un aspect elegant, ofera vibratii pozitive si alunga tristetea si melancolia. In plus, florile transforma camerele mici in spatii mai mari si mai primitoare.



2. Flori proaspete pentru amintiri vii

Mirosul este unul dintre cele mai puternice simturi si poate activa instant amintirile. Opteaza pentru flori familiare, pe care obisnuiai sa le culegi in copilarie sau pe care le-ai purtat alaturi de tine in ziua nuntii. Astfel, iti vei aduce aminte mult mai usor de momentele placute din viata ta.



3. Stimuleaza latura creativa

Florile proaspete s-au dovedit a fi de ajutor in stimularea creativitatii, intrucat au ca prim efect cresterea puterii de concentrare. Asadar, in momentele in care ai nevoie de o imaginatie bogata, inconjoara-te de flori. Fa acelasi lucru si in cazul celor mici, deoarece vor deveni mai creativi si, in acelasi timp, isi vor dezvolta latura emotionala.



4. Buchetele de flori sunt primitoare

Daca vrei sa-ti intampini oaspetii intr-o atmosfera calda si prietenoasa, asaza pe holul de la intrare o vaza cu flori de diverse culori. Astfel, nu doar ca vei aduce o pata de culoare casei tale, dar persoanele care iti vor trece pragul se vor simti relaxate si fericite. De ce? Un studiu realizat la Harvard arata ca florile intensifica bunatatea si sentimentul de compasiune pentru alte persoane, emana o stare de calm, indepartand starile de anxietate, grijile si tristetea. In plus, persoanele care se inconjoara de flori sunt mai entuziasmate, mai active si mai fericite.



5. Te incarca cu energie

Alte studii arata ca persoanele care se bucura de mirosul si culorile florilor inca de la primele ore ale zilei au mai multa energie pe parcursul zilei si isi incep ziua intr-o nota mai pozitiva. Cercetatorii sustin ca florile au impact pozitiv asupra laturii emotionale, motiv pentru care acestea nu ar trebui sa lipseasca din dormitor, living sau bucatarie.