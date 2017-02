Ce spun astrele azi, 3 februarie

Aspectele planetare de azi pot predispune la tensiuni sau nerabdare si pot sa aduca o serie de dificultati, toate datorate surplusului de energie de care dispuneti. Va recomandam mai multa atentie. Sunt posibile accidente minore.



Berbecul

Doriti sa va afirmati si faceti eforturi mari la serviciu. Va sfatuim sa nu exagerati, pentru ca nu sunteti intr-o forma grozava.

Nu este cazul sa va asumati riscuri. Sansele de succes sunt minime azi.

Nu va pierdeti rabdarea! Dificultatile cu care va confruntati sunt de scurta durata.



Taurul

S-ar putea sa aveti o discutie aprinsa cu partenerul de viata, probabil cauzata de neintelegerile privind programul de maine.

Daca este posibil, ar fi bine sa nu calatoriti azi, fiindca riscati sa fiti implicat intr-un accident.



Gemenii

Aveti o mare putere de concentrare, ceea ce va ajuta mult la serviciu.

Dupa-amiaza reusiti cu greu sa aplanati o discutie in contradictoriu care ameninta sa degenereze in cearta.

Va recomandam sa fiti mai atent cu o persoana varstnica.



Racul

Daca trebuie sa calatoriti, va sfatuim sa fiti prudent, pentru ca sunteti predispus la accidente.

Relatiile cu anturajul sunt foarte bune, dar ar fi bine sa acordati mai multa atentie persoanelor in varsta din familie.

Nu este o zi buna pentru intalniri de afaceri, din cauza dificultatilor de comunicare.



Leul

Dimineata s-ar putea sa fiti confuz. Va recomandam sa evitati discutiile in contradictoriu cu partenerul de viata.

Dupa-amiaza situatia se imbunatateste simtitor, de la sine.

Spre seara, va simtiti bine intr-o vizita. Nu neglijati odihna!



Fecioara

Aveti o groaza de probleme si sunteti tentat sa va ocupati de mai multe in acelasi timp. Daca va pripiti, riscati sa faceti greseli costisitoare.

Va sfatuim sa fiti mai atent la serviciu.

Evitati speculatiile!



Balanța

Tensiunile din familie, cauzate de dificultati financiare, pot duce astazi la discutii aprinse cu o ruda mai in varsta. Va recomandam sa nu va ambalati.

Din cauza stresului, sunteti predispus la probleme de sanatate sau chiar la accidente. Ar fi bine sa evitati calatoriile.

Odihniti-va mai mult!



Scorpionul

Se pare ca nu aveti nici rabdare si nici energia necesara pentru a duce la bun sfarsit ceea ce ati inceput. Nu este momentul sa va asumati noi responsabilitati.

Dupa-amiaza sunteti predispus la stari depresive.

Pastrati-va calmul si tineti cont de sfaturile unui prieten apropiat!



Săgetătorul

Aveti succes pe plan profesional, dar s-ar putea sa fiti nevoit sa ramaneti la serviciu peste orele de program.

Nu are rost va certati cu un coleg mai in varsta doar pentru ca nu este de acord cu dumneavoastra.

Fiti mai atent la problemele partenerului de viata!



Capricornul

Dimineata aveti de facut mai multe drumuri scurte si sunteti nevoit sa faceti cumparaturi urgente.

Pentru a termina la timp, ar fi bine sa cereti ajutorul unui prieten.

Daca circulati cu masina, va recomandam sa fiti foarte atent si sa nu va grabiti. Exista riscul sa fiti implicat intr-un accident.



Vărsătorul

Este posibil sa va enervati si sa nu mai aveti rabdare sa terminati o lucrare pe care ati amanat-o de mai multe ori. Va recomandam sa nu va pripiti, pentru ca riscati sa stricati si ce ati facut pana acum.

Evitati discutiile aprinse cu partenerul de viata!

Nu este o zi buna pentru calatorii. Sunteti predispus la accidente.



Peștii

Dimineata, s-ar putea ca un prieten sa va roage sa il ajutati intr-o chestiune urgenta. Va sfatuim sa faceti tot posibilul sa nu-l refuzati, chiar daca sunteti foarte ocupat.

Spre seara, este posibil sa va certati cu partenerul de viata din cauza ca ati cheltuit prea mult. Pastrati-va calmul!