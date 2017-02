Eurodeputați UKIP, implicați într-un nou scandal legat de remunerarea asistenților lor

Zece eurodeputați din Partidul pentru Independența Marii Britanii (UKIP, eurosceptic), printre care Nigel Farage, sunt bănuiți de Parlamentul European că au folosit incorect sute de mii de euro pentru plata asistenților lor, care nu ar fi lucrat în mod real în cadrul instituției menționate, relatează joi cotidianul britanic The Guardian și AFP.



Serviciile de specialitate ale PE au evaluat la peste 580.000 de euro suma totală pe care respectivii eurodeputați vor trebui să o ramburseze întrucât activitatea reală a asistenților lor, remunerați dintr-o sumă forfetară disponibilă pentru fiecare deputat european, nu a avut practic legătură cu mandatul european al angajatorilor lor, ci cu activitățile naționale ale UKIP.



Potrivit publicației britanice, Nigel Farage și colegul său Raymond Finch vor trebui să ramburseze echivalentul a 84.000 de lire sterline, sumă folosită pentru remunerarea activității asistentului lor comun, Christopher Adams, membru al UKIP.



Regulamentul Parlamentului European prevede că asistenții europarlamentari cu normă întreagă nu au voie să desfășoare o activitate plătită pentru un partid politic național și că asistenții part-time trebuie să aibă și un al doilea loc de muncă.



Fiecare dintre cei 751 de membri ai Parlamentului European are dreptul la suma de 23.400 euro lunar pentru remunerarea personalului angajat la biroul din Bruxelles și în țara de origine, la care se adaugă 4.342 euro lunar cheltuieli pentru birou.



Pe lista eurodeputaților vizați de noua anchetă internă a PE se află și Paul Nuttall, liderul UKIP. De asemenea, soția lui Nigel Farage care a lucrat ca asistentă a altui eurodeputat UKIP se află printre cei opt asistenții europarlamentari implicați în acest nou scandal și ale căror contracte au fost suspendate.



''Vom face apel după toate aceste acuzații'', a reacționat un purtător de cuvânt al UKIP, care a evocat ''caracterul vindicativ'' al administrației Parlamentului European în contextul post-Brexit. ''Suntem aici din 1999 și am respectat cu strictețe regulile Parlamentului European, existând foarte puține probleme'', a adăugat el.



Acest nou scandal survine cu două săptămâni înainte ca Parlamentul European să înceapă reținerea unei părți din salariul eurodeputatei franceze Marine Le Pen, lidera Frontului Național, pentru a recupera suma de 339.000 euro. În urma unei anchete, Oficiul european de luptă anti-fraudă (OLAF) a ajuns la concluzia că suma ar fi trebuit să fie folosită pentru remunerarea a doi asistenți europarlamentari, care însă au lucrat integral pentru FN.