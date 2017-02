E obsedată? Maia Sandu bate recordul lui Mocanu: a rostit numele lui Plahotniuc de 8 ori într-un singur interviu

La aproape trei luni de la turul doi al alegerilor prezidențiale, timp în care lidera PAS Maia Sandu a fost practic absentă de pe arena publică și politică, fapt criticat chiar și de analiștii care au susținut-o deschis în campania electorală, zilele trecute a acordat un interviu pentru postul de radio Europa Liberă. Însă în acel interviu, singura temă de discuție este să-l critice pe liderul PDM Vlad Plahotniuc, dar fără să propună alternative clare sau idei pentru dezvoltarea Republicii Moldova, după cum remarcă într-un comentariu cunoscutul blogger Eugen Luchianiuc .



”Maia Sandu l-a pomenit doar de 8 ori. Cam puțin aș zice eu, la ce debit verbal, adică ”claviatural” au argații ei de la partid pe paginile dedicate coordonatorului alianței și proaspătului lider al partidului democrat, se putea să-l pomenească și mai mult”, comentează mai în glumă mai în serios Luchianiuc.



Referindu-se la criticile aduse lui Plahotniuc, autorul remarcă faptul că aceasta îl condamnă pentru că se declară un susținător clar al parcursului european al Republicii Moldova.”Este evidentă situația că în 2018, în electorală, PD în general și Plahotniuc în parte vor trebui să prezinte oamenilor realizările atât interne cât și pe plan extern. Vrea asta Maia sau nu vrea”, scrie Luchianiuc.



De asemenea, potrivit lui, Maia Sandu a dat-o în bară și atunci când s-a referit la posibilitatea schimbării sistemului electoral, făcând o paralelă cu situația din autonomia găgăuză. ”Maia Sandu și Găgăuzia. De câte ori a fost Maia Sandu acolo? Și, dacă tot vorbește de Găgăuzia și faptul că PD are acolo majoritate deși nu au luat majoritatea electorală i-aș propune să vadă ce fracțiune are PDM acum în Parlament și câți deputați au rămas în fracțiunea partidului pe listele căruia a candidat ea (PLDM n.red)”.



Luchianiuc citează și declarațiile Maiei Sandu potrivit cărora Republica Moldova n-ar putea exista sprijin extern. În acest context, el amintește de solicitările ei către FMI ca să nu semneze acordul cu Republica Moldova. ”Acest fapt confirmă, o dată în plus, că banii din partea FMI sunt vitali pentru Moldova iar în cazul în care Moldova nu primea bani, așa cum își dorea lidera PAS și consilierii ei, statul intra în colaps”, accentuează Luchianiua.



În final, el amintește că deși s-a scurs atâta timp după alegeri, Maia Sandu nu a realizat nimic. ”Au trecut două luni și jumătate de la alegerile prezidențiale. Și? Nimic”.