Este folosit pentru tratarea diverselor probleme medicale, însă acest ingredient secret mai aduce şi o mulţime de beneficii pentru frumuseţea tenului.



Nici nu te-ai gândit că un medicament banal pe care îl avem cu toţii în casă poate să fie ingredientul secret care te scapă de riduri. Pe lângă rolul său de a ajuta în diverse probleme medicale, aspirina poate să fie un ingredient de folos în măştile antirid.



Datorită efectului său antiinflamator, aspirina este folosită adesea în combinaţii cu alte alimente, ajutându-te astfel să scapi de riduri.

Iată cum poţi să o foloseşti:



Aspirina plus zeamă de lămâie

Această combinaţie este foarte benefică pentru sănătatea tenului. Amestecă 3 aspirine făcute pulbere cu 3 linguri de zeamă de lămâie până când obţii o pastă. Se aplică pasta pe tenul curat, se lasă să acţioneze timp de 10 minute, după care se îndepărtează cu apă călduţă.



Aspirina plus iaurt şi miere

O altă combinaţie bună este amestecarea a cinci aspirine făcute pulbere cu o lingură de iaurt şi o jumătate de lingură de miere de albine.

Cel mai bun moment pentru a aplica masca este imediat după duş când porii sunt deschişi. După ce ai faţa uscată se întinde masca şi se lasă să acţioneze timp de 30 de minute. Masca se îndepărtează cu apă călduţă.



Aspirina plus apă

Este una dintre cele mai bune combinaţii pe care le folosi pentru exfolierea tenului. Amestecă 3 aspirine făcute pulbere cu 3 linguri de apă călduţă, astfel încât să obţii o pastă. Se aplică pe tenul curat, se lasă să acţioneze 10 minute, după care se spală faţa cu multă apă.