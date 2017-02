Ce spun astrele azi, 2 februarie

Cuadratura Jupiter-Mercur predispune la initiative neinspirate, pe fondul unei stari de confuzie. Va recomandam sa amanati deciziile importante. La nevoie, masurati de cinci ori si taiati o data.



Berbecul

Dimineata este posibil sa fiti apatic si sa nu va puteti concentra.

Va sfatuim sa nu va asumati niciun risc in afaceri.

Daca aveti ocazia sa mergeti intr-o vizita, nu stati pe ganduri!



Taurul

Starea de confuzie va poate afecta relatiile cu cei din jur si chiar situatia financiara. Va sfatuim sa nu va implicati in afaceri, chiar daca vi se pare ca puteti da lovitura.

Dupa-amiaza va revine cheful de viata si reusiti sa comunicati mult mai bine.

Pe plan sentimental, traversati o perioada favorabila.



Gemenii

Un barbat mai varstnic v-ar putea propune sa va asociati intr-o afacere. Va sfatuim sa nu hotarati nimic fara sa va consultati cu partenerul de viata.

Se pare ca nu stati prea bine cu banii, insa relatiile cu persoana iubita sunt bune. Aveti toate sansele sa petreceti o seara romantica.



Racul

Se pare ca nu sunteti in cea mai buna forma fizica si intelectuala si ca resimtiti o stare de indispozitie si o capacitate redusa de concentrare.

Astazi este recomandat sa evitati intalnirile de afaceri si cu prietenii. Altfel, riscati fie sa pierdeti bani, fie sa va certati cu un prieten bun.

Acordati mai multa atentie copiilor sau fratilor mai mici!



Leul

Se pare ca azi sunteti cu capul in nori. Va recomandam sa amanati intalnirile de afaceri.

Chiar daca nu aveti chef de vorba, ar fi bine sa nu refuzati comunicarea cu cei din jur.

Acordati mai multa atentie persoanei iubite!



Fecioara

Dimineata, s-ar putea sa va treziti cam indispus si sa aveti dificultati de concentrare.

Este recomandabil sa nu incepeti activitati pe care nu sunteti sigur ca le puteti duce pana la capat.

Seara primiti oaspeti dragi.



Balanța

In prima parte a zilei sunteti cam distrat si comunicati mai greu.

Intuitia nu va ajuta prea mult, asa ca va sfatuim sa acceptati ajutorul prietenilor si al familiei.

Limitati-va la activitati de rutina!



Scorpionul

Va merge foarte bine pe plan sentimental. Este posibil chiar sa fiti dispus sa faceti o declaratie de dragoste.

Nu va implicati in afaceri! Sansele de reusita sunt mici astazi.

Va recomandam sa fiti cat se poate de corect si sa respectati legea cu strictete.



Săgetătorul

Dimineata sunteti indispus si nimeni nu va poate intra in voie.

Familia nu este de acord sa renuntati la o calatorie. Va sfatuim sa ii ascultati si pe ceilalti si sa cautati o solutie de compromis.

Incercati sa va mai si relaxati!



Capricornul

Daca nu va odihniti mai mult, exista riscul sa aveti probleme de sanatate.

O discutie in contradictoriu cu o persoana mai varstnica v-ar putea pune pe ganduri.

Va sfatuim sa fiti calm si prudent, ca sa evitati un scandal.



Vărsătorul

Aveti tendinta sa va supraestimati puterile. Nu fiti incapatanat si nu fortati lucrurile!

Daca nu va temperati orgoliul, riscati sa va certati cu prietenii si cu familia.

Acordati mai mult timp odihnei!



Peștii

Dimineata este posibil sa primiti o suma relativ mare de bani si sa va faceti planuri indraznete. Va sfatuim sa nu va pripiti.

Ar fi bine sa va sfatuiti cu partenerul de viata. Astazi va completati foarte bine.

Abtineti-va de la excese!