Ce spun astrele azi, 1 februarie

Cuadratura Mercur-Uranus favorizeaza evenimente neasteptate, care pot tulbura viata casnica si relatiile sentimentale. La originea lor este posibil sa se afle idei gresite sau prejudecati. Chiar daca simtiti nevoia de a va bucura de mai multa libertate sentimentala, este recomandabil sa nu luati nici o decizie radicala.



Berbecul

Ar fi bine sa va exprimati clar ideile, pentru ca persoana iubita ar putea sa va interpreteze gresit dorinta de a fi mai liber.

Va recomandam sa evitati speculatiile, intrucat intuitia va poate insela.



Taurul

Dimineata aveti dificultati de comunicare, care va pot afecta relatiile pe plan social.

Se pare ca resimtiti oboseala acumulata in ultimele zile. Ar fi cazul sa va odihniti mai mult.

Nu pierdeti ocazia sa mergeti in vizita la rude, impreuna cu persoana iubita!



Gemenii

S-ar putea ca relatiile sentimentale sa aiba de suferit din cauza unor neintelegeri de moment. Va sfatuim sa va pastrati calmul si sa evitati o cearta.

Sfaturile unui barbat va ajuta sa depasiti mai usor momentele tensionate.



Racul

S-ar putea sa aflati ca ati pierdut banii investiti intr-o afacere in care v-ati pus mari sperante.

Va sfatuim sa nu va asumati nici un risc, pentru ca astazi nu prea aveti sanse.

Temperati-va impulsivitatea si evitati discutiile in contradictoriu cu o femeie mai in varsta din familie!

Spre seara primiti musafiri din alta localitate, care va dau o veste buna.



Leul

S-ar putea sa pierdeti bani intr-o calatorie in interes personal.

In schimb, primiti o propunere de colaborare. Nu va grabiti sa acceptati! Ganditi-va la timpul liber de care dispuneti! Ar fi bine sa va consultati si cu partenerul de viata.



Fecioara

Dimineata sunteti nehotarat si reusiti sa ii derutati si pe cei din jur.

Nu incepeti mai multe treburi deodata, pentru ca riscati sa nu le terminati la timp si chiar sa pierdeti bani!

Dupa-amiaza, scapati de starea de confuzie si va simtiti excelent in mijlocul familiei.



Balanța

S-ar putea sa aveti dificultati de comunicare si sa nu va intelegeti prea bine cu cei din anturaj si chiar cu persoana iubita.

Se pare ca va simtiti epuizat si nu sunteti prea bine dispus, motiv pentru care aveti de gand sa renuntati la o excursie planificata impreuna cu partenerul de viata.

Va sfatuim sa nu refuzati dialogul, ca sa nu fiti inteles gresit.



Scorpionul

Daca reusiti sa va temperati spiritul critic, este posibil sa castigati bani frumosi.

Va recomandam sa fiti atent cum discutati cu partenerul de viata si cu persoanele mai in varsta, ca sa nu declansati o cearta.

Un prieten de familie care va viziteaza dupa-amiaza, va aduce un cadou surpriza.



Săgetătorul

Sunteti hotarat sa demarati o afacere la care va ganditi de multa vreme. Nu va lipsesc nici banii, nici ideile.

Dupa-amiaza va intalniti cu prietenii. S-ar putea ca familia sa va reproseze ca o neglijati.

Va recomandam sa dati dovada de mai multa diplomatie, mai ales in relatiile cu persoana iubita.



Capricornul

Sunteti impulsiv si aveti tendinta de a-i jigni pe cei din jur.

Dupa-amiaza sunteti invitat la o petrecere la care partenerul de viata nu este de acord sa mergeti. Va sfatuim sa nu va ganditi doar la satisfactiile personale. Nu este exclus sa aveti discutii, pentru ca vreti sa faceti numai ce va convine.



Vărsătorul

S-ar putea ca partenerul de viata sa va reproseze ca nu va intereseaza problemele de familie. Cu rabdare sitact, puteti evita o cearta.

In privinta afacerilor, ar fi bine sa fiti mai prudent. S-ar putea sa va loviti de probleme juridice.



Peștii

Se pare ca nu mai plecati intr-o calatorie, din cauza neintelegerilor cu partenerul de viata. Chiar daca sunteti convins ca aveti dreptate, aveti grija sa evitati un scandal!.

Se pare ca sunteti obosit si indispus. Ar fi bine sa va limitati la activitati casnice, de rutina.