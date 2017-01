Ce spun astrele azi, 31 ianuarie

Cuadratura Lunii cu Saturn predispune la alegeri neinspirate, la schimbari de opinie, certuri si nerabdare. Exista si un risc mai mare de accidente. Ca sa le evitati, pastrati-va calmul!



Berbecul

Va angajati intr-un nou proiect care ar putea sa va aduca avantaje materiale substantiale, dar nu veti mai avea timp liber.

Aveti grija sa nu va neglijati familia si prietenii!



Taurul

Nu sunteti multumit de nimic si va enervati repede.

Nu va descarcati nervii pe cei din jur! Va sfatuim sa va pastrati cumpatul si sa nu exagerati.

Cu rabdare, toate se vor rezolva usor.



Gemenii

In prima parte a zilei, aveti tendinta sa le cautati tuturor nod in papura.

Seara petreceti momente placute alaturi de partenerul de viata.

S-ar putea sa vi se confirme plecarea intr-o calatorie lunga.

Va sfatuim sa va odihniti mai mult.



Racul

S-ar putea ca o persoana apropiata sa va dezamageasca.

Sunteti foarte energic si imprejurarile va sunt favorabile. Aveti mari sanse de reusita in tot ce faceti.

Petreceti mai mult timp alaturi de persoana iubita!



Leul

Sunteti ingrijorat din cauza problemelor financiare. Va puteti baza pe ajutorul unei persoane mai in varsta.

Se iveste ocazia sa castigati ceva in plus pe langa salariu.

Ascultati sfaturile partenerului de viata!



Fecioara

Este posibil sa va certati cu o colega de serviciu, despre care aflati ca va barfeste.

Pastrati-va calmul si ascultati-va intuitia!

Va recomandam stati mai mult in mijlocul familiei.



Balanța

Revine in actualitate o problema sentimentala mai veche si s-ar putea sa va certati cu partenerul de viata. Ganditi-va bine inainte de a face acuzatii!

Nu actionati sub impulsul momentului! Daca nu reusiti sa va calmati, riscati sa aveti probleme de sanatate.



Scorpionul

Nu va ambitionati sa va rezolvati singur toate problemele. Sunteti obosit si este cazul sa acceptati ajutorul prietenilor.

Sfaturile unei persoana mai in varsta va ajuta sa aplanati un conflict cu un partener de afaceri.

In cursul serii primiti o veste buna, care va determina sa va schimbati programul pentru maine.



Săgetătorul

O ruda mai in varsta va atrage atentia ca nu va purtati corect.

Va sfatuim sa fiti prudent, ca sa evitati deziluziile si certurile.

Aveti mai multa grija de sanatate!



Capricornul

Dimineata aveti sentimente contradictorii in ceea ce priveste problemele profesionale si de familie.

Dupa-amiaza reusiti sa va limpeziti putin gandurile si petreceti momente placute alaturi de persoana iubita.

Nu promiteti nimic daca nu sunteti sigur ca puteti sa va tineti de cuvant!



Vărsătorul

S-ar putea sa plecati intr-o calatorie. Desi aveti tendinta sa cheltuiti cam mult, aveti sanse sa obtineti mari satisfactii.

Descoperiti cu surprindere cat de bine va simtiti intr-un colectiv nou.

Va sfatuim sa respectati cu strictete regulile de circulatie.



Peștii

Sunteti energic si aveti dispozitia necesara pentru a rezolva o problema parteneriala mai veche.

S-ar putea sa va dezamageasca un prieten in care ati avut mare incredere. Va sfatuim sa nu puneti la suflet.

Ar fi bine sa petreceti mai mult timp cu partenerul de viata.