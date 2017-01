(DOC) Au fost descoperite noi păcate ale „Avocatei Diavolului”. Aceasta a fost suspectată de SIS încă în 2015 pentru divulgarea secretelor de stat

O pedeapsă mai blândă pentru hoțul în lege Makena - acesta este scopul campaniei mediatice despre care vorbește avocata Ana Ursachi cu fosta conducere DIP în ultima înregistrare video ajunsă în spațiul public, la acel moment dosarul Makena fiind pe rol la Curtea de Apel. Informația ne-a fost confirmată de surse care pretind că sunt vizate indirect în dialogul Ursachi-Bârcă-Ceban. Avocata ar fi cerut cu insistență de la conducerea DIP informații despre dosarul Makena pe care le folosea în interes personal, iar unele detalii le promova în mass-media.



Aparent, situația putea fi explicată de faptul că Ana Ursachi nu făcea decât să acționeze în interesul lui Bârcă și Ceban-care de fapt erau clienții ei în dosarul angajaților DIP bănuiți de complicitate și protecția a interlopului Makena. Doar că Bârcă și Ceban îi furnizau informații pe care le obțineau datorită funcției lor și le transmiteau avocatei în interes personal.



Mai grav decât atât, este faptul că la o anumită etapă Bârcă și Ceban îi divulgau Anei Ursachi informații despre persoanje aflate sub protecția martorilor în dosarul Makena - or asta presupune că informația are Grif Secret și cade sub incidența legii cu privire la secretul de stat.



Acest lucru ni-l confirmă una dintre persoanele vizate care din motive lesne de înțeles a dorit să-și păstreze anonimatul. Aceeași sursă mai spune că Ana Ursachi era în relații mult mai strânse cu fosta conducere a DIP. Acest lucru o ajuta să obțină date ce se referă la măsurile de protecție, deplasările dar și informații despre rudele personajelor sub protecție la care facem referire mai sus.



La un moment dat circulația informațiilor respective a ajuns în vizorul SIS care la rândul său a sesizat Procuratura Generală menționând într-un răspuns oficial că există o bănuială rezonabilă că avocata Ana Ursachi ar fi duvulgat informații care cad sub incidența articolului 344 din Codul Penal: „Divulgarea informaţiilor ce constituie secret de stat de către o persoană căreia aceste informaţii i-au fost încredinţate sau i-au devenit cunoscute în legătură cu serviciul sau munca sa, dacă nu constituie trădare de Patrie sau spionaj”, acest lucru însemnând că avocata ar fi primit aceste ingformații de la fosta conducere DIP. Despre acest lucru vorbește și Petru Bârcă în înregistrare, menționând că a fost sunat de la SIS și certat pentru faptul că a furnizat anumite informații. Mai mult decât atât Ursachi menționează în același context că s-a întâlnit cu un oarecare Popescu și a vorbit cu el, lucru care lasă de înțeles că este vorba despre o altă victimă a lui Ursachi, filmată cu camera ascunsă, colonelul de la Serviciul de Informații și Securitate, Alexandru Popescu.



Procurorul în gestiunea căruia a ajuns această notă, Artur Sîrcu a declarat pentru Deschide.MD, că această sesizare de la SIS a fost respinsă, dat fiind faptul că anterior au existat interpelări similare care au fost examinate de o comisie specială a Procuraturii Generale. Care a fost acea hotărâre a comisiei - procurorul spune că nu-și amintește.



Amintim că acum două zile în spațiul public a apărut o nouă înregistrare video făcută cu camera ascunsă de avocata Ana Ursachi. Aceasta este în biroul fostului șef-adjunct al Departamentului Instituțiilor Penitenciare (DIP), Petru Bârcă și discută cu acesta despre unele informații pe care le-a primit de la Bîrcă și pe care le-a făcut publice. La un moment dat avocata, este certată de șeful-adjunct de la DIP pentru că ar fi făcut publice informații care nu trebuiau să ajungă în spațiul public.



Într-un final, Ursachi, îl convinge pe Bîrcă să-i de-a noi informații, pe care ulterior avocata să le difuzeze la postul de televiziune JurnalTV.



Potrivit aceleași înregistrări la final intră și Veaceslav Ceban, care pe atunci ocupa funcția de șef al DIP, iar ulterior a devenit viceministru al MAI și comandantul Trupelor de Carabinieri. Avocata Ana Ursachi îi oferă detalii lui Ceban despre o campanie mediatică pe care urma să o pregătească la acea vreme.