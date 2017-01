Ce spun astrele azi, 30 ianuarie

Conjunctia Lunii cu Neptun afecteaza simtul practic, dar sporeste sansele de afirmare pe plan artistic. Este indicat sa va ocupati de lucruri frumoase, sa va dedicati artei si sa va cultivati talentele. Nu insistati in afacerile care nu merg asa cum ati dori!



Berbecul

Sunteti creativ si va preocupa ideea de a incepe o activitate noua. Aveti sanse sa va afirmati pe plan intelectual.

Parcurgeti o perioada favorabila inspiratiei artistice.

Va sfatuim sa nu neglijati odihna.



Taurul

Cu toate ca va simtiti in forma, este posibil sa constatati ca nu va reuseste aproape nimic.

Se pare ca sunteti confuz si va lipseste simtul practic. Nu este exclus sa fiti inteles gresit de cei din jur.

Va recomandam sa nu fortati lucrurile, pentru ca riscati sa va certati atat cu colegii de serviciu, cat si cu partenerul de viata.



Gemenii

Dimineata sunteti mai sensibil decat de obicei, ceea ce ar putea sa va afecteze relatiile cu cei din jur.

Va sfatuim sa fiti prudent in tot ce faceti. Nu faceti nici o promisiune daca nu sunteti sigur ca puteti sa o respectati!

Dupa-amiaza lucrurile revin la normal. Ar fi bine sa dedicati mai mult timp activitatilor creative.



Racul

In mod neasteptat, primiti o suma importanta de la o ruda mai in varsta.

Va regasiti increderea in viitor si incepeti sa faceti planuri. Va recomandam sa nu luati hotarari importante in graba, pentru ca va lipseste simtul practic.

Consultati-va cu partenerul de viata!



Leul

Sansele sunt de partea dumneavoastra, intuitia va ajuta si reusiti sa depasiti cu bine dificultatile. Aveti succes in tot ce faceti.

Este o zi buna pentru examene si pentru afirmarea pe plan artistic. Relatiile sentimentale sunt foarte bune.

Acordati mai multa atentie unui membru al familiei, care ar putea avea probleme cu sanatatea!



Fecioara

Dimineata faceti planuri ambitioase in legatura cu o afacere, dar este posibil sa va loviti de obstacole care va cam taie elanul.

Va sfatuim sa aveti mai multa rabdare si sa fiti mai realist. Proiectele dumneavoastra de viitor se pot concretiza, dar nu astazi.



Balanța

Dimineata aveti tendinta sa fiti prea idealist si sa neglijati probleme importante. Nu incepeti nimic nou, pentru ca este posibil sa luati decizii eronate!

S-ar putea ca intuitia sa nu va ajute prea mult. Cereti sfatul prietenilor!



Scorpionul

Sunteti hipersensibil si nu aveti chef de vorba. Va sfatuim sa evitati intalnirile cu prietenii.

Ar fi bine sa amanati orice tranzactie si sa evitati speculatiile, pentru ca riscati sa pierdeti sume importante.

Pe plan sentimental parcurgeti un moment favorabil.



Săgetătorul

Sunteti cam agitat, pentru ca incepeti o lucrare noua si nu va este clar cum sa o abordati. Nu refuzati sprijinul oferit de colegi!

Chiar daca va framanta problemele profesionale, ar fi bine sa ii aratati partenerului de viata mai multa afectiune.



Capricornul

Va recomandam sa nu incepeti activitati noi, pentru ca va lipseste simtul practic.

Amanati deciziile importante pe plan profesional si in afaceri, pentru ca s-ar putea sa nu gasiti cele mai bune solutii!



Vărsătorul

Aveti ocazia sa va afirmati in societate, mai ales datorita talentelor artistice.

Dupa-amiaza faceti cunostinta cu o persoana care va va sustine activitatea creativa.

Va sfatuim sa aveti rabdare si fiti increzator in intuitia partenerului de viata.



Peștii

S-ar putea sa aveti o mare dezamagire, in urma unei intalniri de afaceri. Nu va descurajati! Pur si simplu, nu este un moment favorabil pentru afaceri.

Va sfatuim sa nu incercati sa obtineti castiguri rapide.

Spre seara, petreceti momente placute alaturi de persoana iubita si faceti planuri cu privire la o calatorie.