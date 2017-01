Ce spun astrele azi, 29 ianuarie

Conjunctia Mercur-Pluton predispune la indrazneala si nerabdare, mai ales in a pune in practica idei si planuri ce ni se par pe moment corecte. Exista si riscul de escaladare a unor conflicte. Va sfatuim sa tratati totul cu calm si sa evitati disputele.



Berbecul

Sunteti irascibil si s-ar putea sa ii spuneti partenerului de viata cuvinte pe care le veti regreta.

Pastrati-va calmul, ca sa nu aveti probleme cu sanatatea! Daca va urcati la volan, ar fi bine sa conduceti mai prudent decat de obicei.

Va sfatuim sa evitati intalnirile de afaceri.



Taurul

Va recomandam sa nu sperati prea mult pe plan financiar, pentru ca s-ar putea sa fiti dezamagit.

Aveti parte de intarzieri si amanari din cauza unor evenimente neprevazute.

Pastrati-va calmul si ascultati-va intuitia!



Gemenii

Puteti avea o zi buna pe plan financiar, insa trebuie sa va controlati tendinta de a critica tot ce se petrece in jur.

Ca sa nu ajungeti la certuri, va sfatuim sa fiti mai diplomat cu prietenii si cu partenerul de viata.

Spre seara, primiti vizita unei rude mai in varsta, care va da o veste buna.



Racul

Dimineata faceti cateva drumuri si reusiti sa rezolvati probleme atat de serviciu, cat si personale.

Sunteti irascibil si aveti tendinta de a exagera. Va sfatuim sa fiti prudent, pentru ca exista riscul sa faceti un accident.

Evitati discutiile in contradictoriu si nu mai fiti atat de incapatanat!



Leul

Va nemultumeste faptul ca munciti prea mult si rezultatele intarzie apara. Va sfatuim sa aveti rabdare si sa ii lasati pe ceilalti sa va aprecieze.

Spre seara, partenerul de viata va face o surpriza placuta.



Fecioara

Din cauza nervozitatii, riscati sa ii indepartati pe partenerii de afaceri. Daca nu va calmati, este posibil sa aveti probleme si pe plan sentimental.

Daca va urcati la volan, va sfatuim sa conduceti cu prudenta. Exista riscul sa aveti un accident.



Balanța

Sunteti nerabdator sa terminati o lucrare inceputa acum cateva zile. Nu va grabiti, ca sa nu faceti greseli care va vor costa bani si energie!

Va sfatuim sa va pastrati calmul si sa evitati discutiile aprinse cu partenerul de viata.

Daca aveti ocazia sa plecati intr-o calatorie, ar fi bine sa renuntati. Sunteti predispus la accidente.



Scorpionul

Se pare ca relatiile parteneriale sunt incordate din cauza unor neintelegeri.

Inainte de a face promisiuni familiei, va recomandam sa va analizati cu luciditate posibilitatile financiare.



Săgetătorul

Este o zi favorabila comunicarii cu persoanele mai tinere si cu copiii. Va sfatuim sa nu faceti promisiuni decat daca sunteti sigur ca le puteti respecta.

Sunteti tenace si nu va lasati pana nu realizati tot ce v-ati propus.

Evitati discutiile in contradictoriu cu colegii!



Capricornul

Un prieten va propune o colaborare care v-ar ajuta sa va rotunjiti veniturile.

Puteti sa va ocupati de problemele casei si sa terminati activitati incepute mai demult.

Va recomandam sa ascultati si parerile partenerului de viata. Nu va opuneti initiativelor unui membru al familiei!



Vărsătorul

Dimineata nu sunteti intr-o forma stralucita, probabil din cauza unei dureri de cap sau a oboselii acumulate in ultima vreme. Este recomandabil sa amanati deciziile importante si sa va limitati la activitati de rutina.

Evitati calatoriile si eforturile prelungite!

Daca trebuie sa va ocupati de afaceri, va sfatuim sa le amanati, pentru ca riscati sa pierdeti.



Peștii

Aveti multe probleme de rezolvat atat la serviciu, cat si acasa. Nu fiti repezit, pentru ca riscati sa nu realizati nimic!

Acordati mai multa atentie activitatii profesionale! In caz contrar, s-ar putea sa primiti reprosuri din partea sefilor.