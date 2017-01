Finlanda vrea să devină prima ţară din lume fără fumători

Finlanda, al cărei guvern a dezvoltat de curând un plan ambiţios, ce vizează sănătatea şi bunăstarea financiară a rezidenţilor acestei ţări, vrea să devină până în anul 2040 primul stat din lume fără fumători, informează CNN.com citat de News.ro.





Oficialii finlandezi vor ca mai puţin de 2% din totalul adulţilor din această ţară să consume tutun - în orice formă – înainte de anul 2040. Acest lucru ar însemna ca peste 98% din populaţia Finlandei să refuze să fumeze ţigarete clasice, pipă, trabuc, ţigări electronice şi să consume tutun de prizat.

Respectând tendinţele din ţările industrializate, rata fumatului din Finlanda a urmat o curbă descendentă în ultimele decenii datorită unor măsuri eficiente, precum interzicerea reclamelor la ţigări şi interzicerea expunerii pachetelor de ţigarete în magazine, dar şi crearea unor spaţii în zone publice în care fumatul este interzis.

În 2013, 16% dintre finlandezii cu vârste cuprinse între 15 şi 64 de ani fumau zilnic, în timp ce în Marea Britanie procentul aferent aceleiaşi categorii de vârsta a fost de 19% în anul 2014.

Începând din ianuarie 2017, guvernul finlandez a implementat un nou set de măsuri împotriva fumatului.

„Abordarea finlandeză este revoluţionară”, a spus Kaari Paaso, directorul departamentului de prevenţie din cadrul Ministerului Sănătăţii şi Chestiuni Sociale din această ţară. „Vrem să eliminăm toate produsele pe bază de tutun”.

Experţii consideră că strategia guvernului finlandez utilizează soluţii inovatoare şi creative pentru a îi convinge pe toţi fumătorii să renunţe la acest viciu.



În loc să vizeze un domeniu pe rând, precum expunerea la fumat în spaţiile publice, oficialii finlandezi vor să abordeze chestiunea fumatului din toate unghiurile simultan. Ei refuză să promoveze produse mai „blânde”, care provoacă mai puţine daune, precum e-ţigaretele sau inhalatoarele cu tutun. „Este vorba de un set comprehensiv de politici”, a precizat Kaari Paaso.

Suedia, unul dintre vecinii Finlandei, a beneficiat la rândul ei de o scădere considerabilă a numărului de fumători – doar 12,7% în rândul bărbaţilor şi 15,2% în rândul femeilor în anul 2013 – însă a obţinut aceste rezultate parţial prin promovarea „snus-urilor”, un produs comercializat sub forma unei pudre de tutun, care nu se fumează, ci se administrează oral. Acel produs, alături de alte forme de tutun cu administrare orală, este interzis în alte state din Uniunea Europeană.



Marea Britanie a adoptat la rândul ei o stratedie de reducere a fumatului. În locul „snus-urilor”, britanicii susţin folosirea e-ţigaretelor, pentru a-i ajuta pe fumători să renunţe la acel viciu.

Însă Finlanda vrea să elimine fumatul definitiv.

”Nu vrem să cădem în capcana altor politici care sprijină produse mai puţin dăunătoare”, a spus Kaari Paaso, care se teme că promovarea altor produse va avea ca rezultat noi dependenţe, de care Ministerul Sănătăţii va trebui să se ocupe în viitor. „Vrem să eliminăm toate produsele bazate pe tutun”, a precizat acelaşi oficial finlandez.

Şi acest proces de eliminare a început deja.

Creşterea costurilor pentru a vinde tutun

Experţii consideră că una dintre cele mai puternice politici în ceea ce priveşte controlul fumatului a fost taxarea. Costul tot mai mare al acestui viciu, asociat cu taxe mai mari, a făcut ca un număr tot mai mare de fumători să nu îşi mai poată permite să fumeze, iar cei care îşi permit acest viciu – şi continuă să îl practice - finanţează (printr-o cotă din preţul pachetelor de ţigarete) campanii antifumat şi servicii de sprijin pentru fumătorii care vor să renunţe la tutun.

„Evidenţa sugerează că o creştere a preţurilor este singurul mod eficient pentru a reduce cererea”, a spus Vaughan Reese, directorul Center for Global Tobacco Control din cadrul Harvard T.H. Chan School of Public Health.

„În statele în care există taxe mari, se manifestă cea mai mică prevalenţă”, a spus el, evidenţiind exemplul statului New York, unde fostul primar Michael Bloomberg a introdus taxe municipale, pe lângă taxele federale, împotriva fumatului în 2010. Doar 14% dintre newyorkezi mai fumau în 2016, potrivit programului NYC Smoke-Free.

Finlanda a introdus o nouă barieră fianciară uriaşă pentru fumători: A crescut costurile pentru vânzătorii care comercializează produse bazate pe tutun.



„Există o licenţă destul de scumpă pentru a vinde tutun”, a spus Kaari Paaso.

Orice comerciant care vrea să vândă tutun trebuie să aplice şi să plătească mai întâi pentru o licenţă - un proces unic -, dar el va trebui să plătească şi o taxă adiţională în fiecare an, pentru a acoperi salariile plătite ofiţerilor de supraveghere din toate oraşele care au sarcina de a verifica dacă retailerii respectă regulamentele în vigoare.

Taxa de supraveghere reprezintă un element-cheie, deoarece este calculată per operaţiune de verificare sau per casă de marcat, în cazul oricărui comerciant, şi poate ajunge la suma de 500 de euro pe an.

Taxa este de acum fixată individual de municipalităţi, nu de stat, iar multe dintre ele au decis că acea limită superioară (500 de euro) să devină taxa efectivă.

„A avut ca rezultat apariţia unor critici, de la proprietarii de mici magazine şi până la patronii marilor magazine, care au spus că taxa este disproporţionat de mare faţă de anul trecut. Însă nu aceasta a fost ideea generală”, a spus Kaari Paaso. Oficialii finlandezi sperau ca taxa să crească anual.

Un magazin cu 10 case de marcat ar putea să plătească astfel peste 5.000 de euro pe an, în plus faţă de taxa pentru licenţa care îi permite să vândă tutun publicului larg.

„Finlanda a ajuns foarte departe... iar acum ei trec la următorul nivel, cu o strategie inovatoare”, a spus Kelly Henning, directorul programului de sănătate publică din cadrul Bloomberg Philanthropies, o organizaţie care promovează succesul pe care îl au strategiile de control a fumatului, înfiinţată de fostul primar newyorkez.



Kelly Henning a subliniat faptul că Tobacco Free Initiative - un proiect al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS) - recomandă şase etape pentru a obţine un control eficient (asupra fumatului), grupate sub acronimul MPOWER.

Balcoane şi automobile fără fumători

O altă abordare unică pe care guvernul din această ţară scandinavă a implementat-o de la 1 ianuarie constă în posibilitatea de a aplica în instanţă pentru a obţine o interdicţie a fumatului în balcoane apropiate, dacă prezenţa fumătorilor în acele balcoane îi deranjează pe nefumătorii din balcoanele învecinate.

Companiile care construiesc locuinţe pot de acum să solicite acea interdicţie, dacă reprezentanţii lor constată că fumul de ţigară se răspândeşte de la balconul privat al unui fumător către balcoanele altor apartamente.

La fel ca în multe alte ţări, interzicerea fumatului în spaţii publice este deja în vigoare, dar noua politică antifumat din Finlanda vizează o proprietate privată a fumătorilor.



De asemenea, rezidenţilor finlandezi nu li se mai permite să fumeze în automobile private dacă în interiorul acestora sunt prezente persoane în vârstă de până la 15 ani. Această măsură nu este unică, deoarece şi alte ţări, inclusiv Marea Britanie, au impus interzicerea fumatului în automobile în prezenţa copiilor. În Marea Britanie, acea limită de vârsta este mai mare, fiind de 18 ani.

Prevenirea atracţiei pe care fumatul o exercită asupra minorilor

O altă strategie-cheie a abordării finlandeze în privinţa eradicării fumatului vizează reducerea numărului de adolescenţi care încep să fumeze, prin reducerea prezenţei fumatului şi a capacităţii sale de atracţie.

Ca urmare, noile politici limitează achiziţionarea de produse care imită tutunul şi ţigaretele, precum dulciurile şi batoanele de ciocolată ce au forme de pipă sau ţigarete. Deşi aceste produse nu sunt interzise, ele se confruntă cu anumite restricţii. De exemplu, magazinele în care clienţii primesc reduceri dacă folosesc un card de fidelitate nu vor mai oferi astfel de reduceri în cazul produselor menţionate mai sus.

Restricţii mult mai mari vizează industria e-ţigaretelor. „E-ţigaretele sunt vândute în magazine normale, dar noi avem reguli stricte”, a spus Kaari Paaso. Începând din august 2016, e-ţigaretele au aceleaşi restricţii cu ţigaretele clasice în ceea ce priveşte comercializarea şi folosirea în spaţii publice, limita de vârstă şi nu mai sunt disponibile în versiuni aromatizate. ”Nu pot avea niciun fel de gust distinc. Abordarea noastră este această idee de bază, de a elimina toate produsele ce conţin nicotină”.

Includerea aromelor în e-ţigarete a făcut subiectul multor dezbateri, finlandezii temându-se că ele îi vor atrage pe tineri spre acest viciu şi că vor acţiona ca un portal către fumat.

O misiune globală



Finlanda nu este singură în dorinţa sa de a reduce fumatul şi toate obiceiurile asociate fumatului în rândul populaţiei sale. În Australia, pachete de ţigarete monocolore, în combinaţie cu o taxare superioară, au contribuit la scăderea rapidă a numărului de fumători. În 2014-2015, doar 14,7% dintre adulţii australieni încă fumau zilnic - un procent mai mic decât cel înregistrat în Finlanda. În 2011-2012, acest procese fusese de peste 16% în Australia.

„Au crescut preţurile în mod dramatic, iar acum ei culeg roadele”, a spus Vaughan Rees.

La cealaltă extremă se află China. După o creştere spectaculoasă a cererii pentru produse bazate pe tutun în ultimii ani, când tot mai mulţi chinezi au început să fumeze, trei oraşe din această ţară au interzis fumatul în spaţiile publice închise. Printre aceste oraşe se află capitala ţării, Beijing.

„Decesele asociate fumatului sunt în creştere, deoarece rata fumătorilor din rândul bărbaţilor este foarte înaltă”, a spus Kelly Henning. Peste 1,3 milioane de persoane mor în fiecare an în China din cauza unor boli care sunt asociate cu fumatul, potrivit Tobacco Atlas. În China, peste 45% din totalul bărbaţilor sunt fumători.

La nivel global, OMS şi-a stabilit obiectivul de a reduce fumatul în rândul persoanelor de peste 15 ani cu 30% până în 2025, pentru a se alinia cu obiectivul său de a reduce rata de incidenţă a bolilor nontransmisibile, precum cancerul.

Însă Finlanda rămâne un pionier în domeniu, fiind prima ţară care şi-a propus să elimine această problemă în totalitate. Experţii în domeniu, alături de reprezentanţii guvernului finlandez, sunt de părere că acest lucru poate fi realizat.