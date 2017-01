Condiment adorat, leac eficient: are efecte ANTICANCERIGENE, previne DIABETUL, luptă cu PARKINSONUL

Unul dintre cele mai utilizate condimente, atât în mâncăruri, cât şi în deserturi sau băuturi, aduce şi o mulţime de beneficii pentru sănătate.



Scorţişoara este un condiment extrem de popular, originar din Sri Lanka şi sudul Indiei. Ea conţine diverse componente active, precum uleiurile esenţiale, taninele şi carbohidraţii.



Scortisoara are efecte anticancerigene, scăzând cantitatea de sânge care ajunge la tumori, astfel ca celulele bolnave mor. Studiile pe şoareci arată că mirodenia reduce riscul de limfom, melanom, cancer cervical şi colorectal, dar şi alte forme ale acestei boli.



Scorţişoara reduce semnificativ nivelul de lipide din sânge, mai ales în cazul persoanelor cu diabet de tip 2. În cadrul unui studiu, participanţilor le-au fost administrate 1, 3 sau 6 grame de scorţişoara pe zi, timp de 40 de zile. În rândul celor 60 de voluntari, trigliceridele au fost reduse între 23 şi 30%, iar colesterolul rău cu 7-27%. Colesterolul total a fost redus cu 12-26 de procente.



Scorţişoara reduce rezistenţa la insulina şi glucoza, după cum arată un studiu realizat pe şoareci. Aceasta activează nişte receptori cu rol în menţinerea greutăţii. În cadrul unui studiu publicat în jurnalul „Biochimie” s-a testat abilitatea scorţişoarei de a regla cantitatea de zahăr din sânge, concluzionandu-se că substanţa activă conţinută de mirodenie are două efecte directe asupra glucozei. Îi stimulează asimilarea şi ajută la o mai bună absorbţie la nivelul celulelor.



Cinamaldehida (substanţa activă) are un efect incredibil de puternic în ceea ce priveşte prevenirea diabetului. Aceşti compuşi, care ajung în organism dacă bei ceai de scortişoară, au beneficii surprinzatoare asupra sănătăţii, având efect antioxidant, antimicrobial, antiinflamator, antidiabetic şi anti-tumoral, potrivit LiveStrong.



Într-un studiu realizat la Rush University Medical Centre din Chicago, având şoareci pe post de cobai, cercetătorii au observat că produsul conținut de scorțișoară ajunge la nivelul creierului, se oprește și reduce pierderea proteinelor care are grijă de activitatea cerebrală. În plus, benzonatul de sodiu ajută la îmbunătățirea funcțiilor motorii la pacienții cu Parkinson și protejează neuronii.



Ceaiul de scorţisoară este băutura perfectă care creează o stare de spirit bună şi întăreşte sistemul de apărare al organismului. Scorţişoara este utilizată în toată lumea, este renumită pentru aroma sa deosebită de neuitat şi folosită atât sub forma de condiment pentru gătit dar şi în diferite băuturi.



Ceaiul de scorţişoară este benefic pentru sănătatea organismului – ameliorează simptomele de gripă şi răceală, îmbunătăţeşte circulaţia sângelui, vindecă indigestia şi încălzeşte corpul – este recomandat în timpul iernii când temperaturile sunt scăzute.