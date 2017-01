5 trucuri geniale care te vor face sa iubesti trezitul de dimineata

Unele persoane se trezesc fresh si pline de energie dimineata. Altele abia reusessc sa se dea jos din pat, dupa a cincea alarma.



Daca nu esti o femeie matinala, atunci cu siguranta dimineata nu este momentul tau preferat din zi. Mai ales cand ai tendinta sa te culci tarziu, chiar daca stii ca trebuie sa fii in forma maxima a doua zi, trezitul la prima ora pare aproape imposibil. Iar cand te uiti la persoanele care sunt pline de energie si reusesc sa isi inceapa ziua cu zambetul pe buze, te intrebi ce ai putea face pentru a fi si tu in locul lor. Din fericire, diminetile pot fi imbunatatite considerabil, daca tii cont de cateva sfaturi.



Iata ce poti face:



1. Trezeste-te cu o cafea ca intr-un coffee shop profesionist

Cafeaua are numeroase beneficii asupra organismului, mai ales daca o bei dimineata. Persoanele care adora cafeaua stiu cat de mult ajuta sa te trezesti intr-o casa care miroase a cafea proaspat preparata. Pe langa faptul ca te ajuta sa te concentrezi si sa iti incepi ziua mai usor, te motivezi mai usor sa cobori din pat cand stii ca te asteapta o cafea savuroasa si aromata in bucatarie.

Iar daca vrei sa te bucuri de gustul unei cafele ca intr-unul dintre coffee shop-urile tale preferate, arunca o privire peste aceste aparate profesioniste, cu ajutorul carora iti poti prepara cafeaua exact asa cum iti place, cu minimum de efort. In plus, sigur ai observat ca designul lor poate da un aer cool si modern oricarei bucatarii si, cu siguranta, toti prietenii tai vor fi impresionati. Indiferent ca bei cappuccino, latte, americano, espresso simplu sau dublu, un espressor este indispensabil in casa oricarei femei care apreciaza gustul unei cafele ca la carte.



2. Lasa draperiile sau jaluzelele deschise

Primul semnal pe care il primeste organismul ca este timpul sa se trezeasca este dat de lumina naturala. Aceasta incetineste secretia de melatonina si iti da un mic boost de adrenalina, care te ajuta sa te trezesti mai usor. Astfel, vei fi cu ochii pe jumatate deschisi cand iti suna alarma. Insa, nu te astepta ca aceasta solutie sa functioneze din prima. Organismul nostru are nevoie de putin timp pentru a-si regla ceasul biologic, insa vestea buna este ca, odata ce te obisnuiesti asa, vor fi tot mai rare diminetile in care vei dormi pana tarziu.



3. Trezeste-te mai devreme, daca vrei sa ai mai multa energie

Daca iti setezi alarma cu 15-30 de minute mai devreme, nu vei mai sari din pat grabita si nu vei mai experimenta senzatiile acelea neplacute pe care le ai cand te trezesti brusc: ameteala, confuzie si impresia ca ai dormit doar cateva minute toata noaptea. Ia-ti timp pentru a-ti incepe dimineata incet, in ritmul tau, deschide televizorul, prepara-ti micul dejun si pregateste-te mental pentru ziua care urmeaza. Astfel, chiar daca vei sacrifica un sfert de ora de somn, vei compensa prin faptul ca ai avut suficient timp la dispozitie sa iti organizezi ziua.



4. Fa cateva exercitii usoare de intindere

Nu degeaba este recomandat sa faci miscare dimineata. In momentul in care iti intinzi muschii, eliberezi tensiunea acumulata in timpul somnului si dispare senzatia de amorteala pe care o ai cand te dai jos din pat. Nu este nevoie sa faci decat niste exercitii usoare de intindere si sa te concentrezi asupra muschilor gatului, gleznelor, picioarelor si spatelui. Astfel, iti vei imbunatati circulatia, iar celulele organismului se vor oxigena mai usor si iti vor da un plus de energie.



5. Putin zahar dimineata iti poate imbunatati memoria

Consumat peste masura, zaharul are un efect nociv asupra organismului. Insa, cercetatorii de la Universitatea din Virginia au facut teste pe memoria unor persoane cu varste cuprinse intre 60 si 80 de ani si au descoperit ca aceia care luau dimineata o mica doza de zahar au o memorie mai buna, chiar si pe termen lung. Chiar daca nu iti place sa iti pui zahar in cafea sau sa mananci dulciuri, este suficient sa consumi un fruct la micul dejun pentru a-ti asigura doza sanatoasa de zahar din sange. In plus, vei obtine si un plus de energie de scurta durata, dar suficienta sa te trezeasca de-a binelea.