Ce spun astrele azi, 27 ianuarie

Cuadratura Venus-Saturn favorizeaza producerea unor evenimente neasteptate si predispune la schimbari ce pot fi uneori dramatice. Acelasi aspect astral poate induce o anumita nostalgie legata de legaturi sentimentale din trecut.



Berbecul

Este posibil sa primiti musafiri de departe si sa fiti nevoit sa va schimbati complet programul.

O ruda sau un prieten ar putea sa va solicite ajutorul pentru rezolvarea unei probleme de sanatate.

In partea a doua a zilei nu este exclus sa primiti o veste mai putin placuta de la un prieten.



Taurul

In prima parte a zilei sunteti hotarat sa rezolvati o problema financiara care va framanta de mai mult timp.

Daca vi se propune participarea intr-o afacere, va sfatuim sa o luati in considerare. Cu eforturi mici si riscuri minime, ati putea obtine un beneficiu important pentru bugetul familiei.

Tineti cont si de opinia partenerului de viata!



Gemenii

Un barbat mai in varsta va ajuta sa rezolvati o problema sentimentala. Ar fi bine sa aveti incredere in sfaturile lui si sa va temperati orgoliul.

Seara s-ar putea sa aflati despre problemele de sanatate ale unei cunostinte si sa va schimbati programul pentru zilele urmatoare.



Racul

Nervozitatea va poate crea probleme la locul de munca si in relatiile cu partenerul de viata. Aceasta stare de spirit pare sa fie cauzata de un moment dificil in afaceri, care ar putea avea drept consecinta pierderea unei sume de bani.

Va sfatuim sa va pastrati calmul. Orice afirmatie necontrolata risca sa tensioneze relatiile sentimentale.



Leul

Este posibil sa fiti anuntat ca va trebui sa faceti ore suplimentare la locul de munca, din cauza unor lucrari importante care trebuie finalizate urgent.

Daca nu reusiti sa va temperati nervozitatea, exista riscul sa declansati o cearta cu urmari foarte neplacute.

Pastrati-va calmul si la serviciu, si in discutiile cu membrii familiei!



Fecioara

Partenerul de afaceri ar putea sa va reproseze ca nu va implicati suficient in rezolvarea unor probleme financiare care depind numai de dumneavoastra.

Relatiile cu partenerul de viata ar putea fi si ele tensionate.

Din fericire, capacitatea de comunicare este excelenta azi si puteti lamuri toate neintelegerile.



Balanța

Exista riscul sa fiti implicat intr-un accident de circulatie destul de serios. Daca sunteti pieton, circulati cu atentie si evitati traversarile prin locuri periculoase!

uatia financiara s-ar putea imbunatati in scurt timp. Se intrevede o prima sau cresterea veniturilor principale.



Scorpionul

In plan sentimental s-ar putea sa simtiti nevoia de un scurt ragaz in care sa va detasati putin si sa analizati la rece evolutia relatiei. Atentie: persoana draga ar putea interpreta gresit atitudinea dumneavoastra!

Va sfatuim sa fiti ponderat in afirmatii, altfel riscati sa tensionati relatiile parteneriale.

Prietenii nu par sa fie de acord cu unele dintre ideile dumneavoastra. Exprimati-va clar, pentru a evita neintelegerile!



Săgetătorul

In cursul diminetii ar putea surveni evenimente neprevazute care sa va oblige sa intarziati fata de programul stabilit anterior.

Nu este un moment prielnic pentru a incepe o noua afacere. Riscati un esec care v-ar putea descuraja pe termen lung.

Ascultati cu atentie sfaturile oferite de o persoana cu experienta!



Capricornul

O intarziere independenta de vointa dumneavoastra s-ar putea solda cu ratarea unei oportunitati favorabile in afaceri. Nu merita sa va consumati, pentru ca astazi sunteti predispus la dureri de cap si chiar la accidente vasculare.

Incercati sa va relaxati si sa va detasati de problemele cotidiene! Vor aparea si alte oportunitati.



Vărsătorul

In cursul diminetii s-ar putea sa aveti multe drumuri de facut si sa survina diverse intarzieri cauzate de incidente neprevazute.

Atentie: exista riscul sa pierdeti o suma de bani din cauza neatentiei.

Oricat de agitata si obositoare ar fi ziua de azi, nu va descarcati nervii asupra familiei!



Peștii

S-ar putea sa fiti indispus din cauza ca ati pierdut o colaborare sau ca ati facut o investitie nerentabila.

Diverse incurcaturi si intarzieri ar putea sa va dea senzatia ca toti si toate sunt impotriva dumneavoastra.

Va sfatuim sa va relaxati, pentru a evita o depresie nervoasa. Nu refuzati invitatiile prietenilor!