Eurodeputat: Declarațiile lui Dodon cu privire la Acordul de Asociere cu UE nu ajută cetățenii R. Moldova

Europarlamentarul Siegfried Mureșan speră ca noul președinte ales să nu fie un obstacol în dorința Europei de a ajuta cetățenii Republicii Moldova. Într-un interviu pentru Radio Europa Liberă, eurodeputatul a menționat că declarațiile lui Igor Dodon cu privire la Acordul de Asociere cu UE nu ajută cetățenii Republicii Moldova. Ba dimpotrivă, sunt un deserviciu pentru oameni.





Siegfried Mureșan a declarat că Acordul de Asociere este bun pentru cetățenii Republicii Moldova. În opinia sa, un om de stat adevărat nu pune niciodată în discuție angajamentele asumate de predecesorii săi, în numele țării. „Ai câștigat alegerile, conduci țara de acolo de unde ai găsit-o”, menționează eurodeputatul.

Oficialul a menționat că UE funcționează pe bază de reguli. „Noi, în Europa, am văzut mulți politicieni populiști, „viteji”, care au venit cu foarte multă încredere de sine la Bruxelles, încercând să schimbe regulile jocului. Toți, indiferent de țara din care au venit, și au fost astfel de politicieni care au vrut să schimbe regulile jocului și din state membre ale Uniunii Europene, toți acești politicieni au eșuat. Fiindcă Europa este stat de drept, funcționează pe bază de reguli, pe bază de legi, predictibil, ordonat. De aceea, dacă noul președinte al Republicii Moldova dorește să pună sub semnul întrebării tot ceea ce s-a realizat până acum, este greșit”, a notat Siegfried Mureșan.

Europarlamentarul a declarat că Acordul de Asociere este bun pentru Republica Moldova, dar nu există miracole peste noapte. Acest acord, pe măsură ce va fi implementat, pe măsură ce angajamentele vor fi îndeplinite, beneficiile vor fi tot mai numeroase. „Noi, în UE, chiar în urmă cu două săptămâni am hotărât alocarea suplimentară a 100 de milioane de euro pentru Republica Moldova, în plus față de cele 746 de milioane de euro alocate deja pentru anii 2014-2020. Și în fiecare an acest ajutor va crește. În relația cu Federația Rusă eu nu știu decât că Federația Rusă jupoaie cetățeanul Republicii Moldova cu 400 de milioane de dolari pe an, factura la gaz”, a spus eurodeputatul.

Potrivit lui, în aceste condiții, președintele are obligația să fie corect cu oamenii și să le spună adevărul. Iar în opinia sa, adevărul sună așa: „de pe urma apropierii de Uniunea Europeană, avem mult mai multe avantaje decât de pe urma apropierii de Federația Rusă”.