Dieta fulger cu mere! Slabeste 7 kilograme pe saptamana

Merele sunt aliatul perfect pentru lupta cu kilogramele în plus. Aceste fructe au un conţinut mare de fibre vitamina C. În plus, sunt o sursă inepuizabilă de antioxidanţi, iar în coaja lor au fost descoperiţi mai mulţi compuşi care împiedică apariţia cancerului.



Merele reglează digestia şi conţin foarte puţin zahăr, spre deosebire de alte fructe. Ele au rolul de factor de echilibru în organism, contribuind activ la scăderea nivelului de colesterol şi trigliceride. Merele sunt foarte slab calorice, un fruct însumând aproximativ 50 de calorii. Merele mai contribuie şi la încetinirea absorbţiei de zahăr în organism şi la reglarea metabolismului.



Meniul complet pentru o dieta rapidă cu mere:



– Luni: dimineaţă, la prânz şi la cină, încercaţi să consumaţi numai mere.



– Marţi: mic dejun: o felie de pâine integrală, un ou şi mere. Prânz: grătar sau carne la cuptor plus o salată de legume. Cină: din nou mere.



– Miercuri: mic dejun: două mere şi un sandviş cu şuncă. Prânz: salată din legume fierte (fără cartofi), peşte fiert cu lămâie. Cină: cereale cu lapte degresat.



– Joi: dimineaţă: mere. Prânz: salată verde cu zeamă de lămâie, brânză slabă în grăsimi. Cină: din nou mere.



– Vineri: mic dejun: un mic sandviş cu şuncă şi un măr. Prânz: salată de verdeţuri şi un morcov ras. Cină: mere.



În timpul curei, nu uitaţi să va hidrataţi cu cel puţin doi litri de apă pe zi.