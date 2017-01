Ce spun astrele azi, 25 ianuarie

Sextilul Lunii cu Neptun predispune la fantasme, romantism, idealism, realizarea viselor romantice, compasiune. Acelasi aspect predispune si la abordarea unor proiecte nerealiste, care se pot solda cu esecuri dureroase. Datorita simtului practic redus, este indicat sa amanati proiectele si deciziile importante.



Berbecul

Nu sunteti in forma si nu va simtiti instare sa terminati o lucrare importanta. Va recomandam sa nu va asumati noi responsabilitati, pentru ca riscati sa va irositi energia.

In partea a doua a zilei sunteti invitat la o petrecere, unde unde va simtiti excelent alaturi de partenerul de viata si de prietenii apropiati.



Taurul

In prima parte a zilei, o cunostinta va solicita sprijinul intr-o problema de afaceri, de pe urma careia veti avea de castigat si dumneavoastra pe plan financiar.

Evitati speculatiile de orice natura!

Dupa o zi destul de agitata, petreceti o seara romantica impreuna cu persoana iubita.



Gemenii

O ruda mai in varsta va ajuta sa luati o decizie importanta in privinta relatiilor sentimentale.

Simtul practic nu va ajuta astazi, dar va puteti baza pe sprijinul familiei si al prietenilor.

Evitati discutiile in contradictoriu!



Racul

Se pare ca traversati o perioada in care lipsa banilor va nelinisteste.

In prima parte a zilei, nu este exclus sa intampinati dificultati la locul de munca. Colegii si sefii va inteleg si va ajuta.

N-ar strica sa acordati mai multa atentie familiei.



Leul

Un prieten va propune sa va asociati intr-o afacere. Va sfatuim sa nu luati o decizie astazi, pentru ca riscati sa nu fie cea mai buna.

Relatiile sentimentale decurg foarte bine. Petreceti o seara romantica in compania partenerului de viata.



Fecioara

Ar fi bine sa nu va faceti un program strict, pentru ca veti fi nevoit sa-l schimbati de cateva ori pe parcursul zilei. Faceti mai multe drumuri scurte in interesul familiei.

Este o zi favorabila rezolvarii unor probleme financiare. Puteti sa va bazati pe intuitie.



Balanța

In cursul diminetii s-ar putea sa fiti cam confuz. Va sfatuim sa lasati afacerile pe maine, oricat ar parea de urgente, altfel riscati sa luati decizii gresite, cu consecinte grave.

In schimb, pe plan sentimental parcurgeti o perioada favorabila, dominata de romantism, ceea ce va ajuta sa va pastrati moralul ridicat.



Scorpionul

In prima parte a zilei nu va reuseste mai nimic si simtiti ca va irositi energia. Prietenii si familia va inteleg si va ajuta.

Va sfatuim sa fiti prudent si sa nu refuzati ajutorul pe care vi-l ofera o persoana mai in varsta din familie.



Săgetătorul

Nu este o zi buna pentru investitii sau pentru afaceri.

In cursul diminetii primiti o veste de la o ruda apropiata, care va schimba planurile in legatura cu o calatorie.

Va sfatuim sa evitati activitatile care necesita atentie si putere de concentrare.



Capricornul

Astazi nu este recomandabil sa va asumati noi responsabilitati la locul de munca. Amanati deciziile importante si pastrati-va calmul in discutiile cu colegii!

Situatia financiara este destul de buna, dar simtul practic este redus si va poate crea probleme in afaceri.



Vărsătorul

Grijile pe care vi le faceti nu sunt justificate. Aveti sanse reale de reusita, atat pe plan social, cat si sentimental.

Nervozitatea pe care o resimtiti se datoreaza oboselii acumulate. Ocupati-va de activitati de rutina si odihniti-va mai mult!



Peștii

Sunteti cam confuz si s-ar putea sa nu-i intelegeti corect pe cei din jur.

Se pare ca nici intuitia nu va ajuta astazi, dar va puteti baza pe sfaturile unei rude mai in varsta.

Va recomandam sa evitati intalnirile de afaceri si sa amanati deciziile importante.