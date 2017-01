Noi dovezi ale legăturilor lui Renato Usatîi cu lumea criminală din Moldova și Rusia

Мы Едины! Мы Непопедимы! (Suntem Uniţi! Suntem de Neînvins! Unul din sloganurile grupărilor criminale de la Moscova, imprimat pe drapelul propagandististic al Sfântului Gheorghe, sub care separatiştii din Donbass seamănă moarte în Ucraina!) Frumoasă imaginea reprezentativă, nu?! Bună de văzut, mai ales de cei mai aprigi colegi de „alianţă antioligarhică” ai lui Usatîi, de la bursieri de la FrankFurt şi până la cei ai lui Soros. Fotografia a fost făcută la Chişinău, foarte recent şi face mai mult decât o mie de cuvinte despre cine este şi mai ales cine sunt cei care stau în spatele proiectului politic care luptă pentru putere în Moldova, Renato Usatîi, pilotat de capii lumii interlope şi ai serviciilor speciale de la Moscova.





Al doilea din dreapta pe poza reprezentativă, marcat cu săgeată, este Andrei Guşan, antrenor de box de la Chişinău (vezi şi foto din stânga) şi membru al Asociaţiei IFAVIS (vezi şi foto de mai jos).





Dacă încă nu ştiţi a cui e Asociaţia IFAVIS şi cine o întreţine vedeţi imaginea de mai jos! Da, este proiectul finanţat şi promovat de autoritatea criminală, „hoţul în lege” Grigorii Karamalak, alias Bulgaru, care se ascunde de mai mulţi ani la Moscova, de instituţiile de drept de la Chişinău şi de Interpol. Guşan este nimeni altul decât unul din oamenii de încredere ai lui Karamalak la Chişinău.





Coincidenţă, sau mai curând nu, Bulgaru este vecin la Moscova cu Renato Usatîi, devenit mai nou şi el inculpat, căutat de instituţiile de drept de la Chişinău în dosarul de atac raider la UniversalBank şi tentativă de asasinare a lui Gherman Gorbunţov. De fapt, nu e nici pe departe coincidenţă. Usatîi a fost „ridicat” (vorba moldovenilor) la Moscova anume de Karamalak, prin autoritatea sa în cadrul grupării criminale Solntsevskaia Bratva şi legăturile sale cu serviciile speciale de la Moscova.



Terenul din vecinătatea casei lui Karamalak nu a ajuns nici el întâmplător la Usatîi. Acest teren, pe care şi-a construit Balabolul casa, i-a aparţinut anterior lui Gorbunţov. Ultimul a fost deposedat de teren de „fraţii” lui Bulgaru din Solntsevskaia Bratva, în cadrul unor reglări de conturi, la comanda fostei conduceri a RJD (Căile Ferate Ruse). Cum credeţi, cum a ajuns terenul de care a fost deposedat Gorbunţov la Usatîi?

Prin intermediul lui Karamalak, alias Bulgaru, Usatîi a devenit şi el „stimat” (vorba moldovenilor) în Solntsevskaia Bratva, în interiorul grupării criminale el fiind numit cu porecla Hatiko. Anume prin intermediul lui Usatîi, pe atunci consilier principal de stat al prim-ministrului de la Chişinău, Karamalak a negociat transmiterea ILEGALĂ a dosarului său de la procuratura moldovenească la Moscova, pentru a fi clasat, faptă care l-a adus recent pe banca acuzaţilor pe fostul procuror general interimar Andrei Pântea.



O dovadă în plus a relaţiilor strânse dintre Usatîi şi Bulgaru este şi că Andrei Guşan, omul de încredere al lui Karamalak, este un aprig susţinător al lui Renato Usatîi şi al Partidului Nostru, adică al Lor. Vedeţi imaginea de mai sus, în care Guşan apare într-un tricou sugestiv!





Şi staţi că nu e tot. Vine timpul cireşei de pe tort! Pentru ca Balabolul Usatîi să nu poată nega din nou (cum a făcut-o în cazul directorului de la ELAT Stas Rogulschi), că ar avea vreo treabă cu omul lui Karamalak, mai ţineţi o foto. Este de la unul din protestele lui Usatîi, la care Guşan apare chiar lângă Usatîi, prea aproape ca Balabolul să poată spune că nu l-a observat! Mai mult chiar, alăturat puteţi vedea şi un comentariu înflăcărat la poză, în susţinerea lui Usatîi, postat de omul lui Karamalak! Sunt sugestive nu doar dedicaţia cu care îl promovează Guşan pe Usatîi şi cheamă moldovenii la protest, dar şi ploaia de greşeli gramaticale şi limbajul interlop cu care operează Guşan! De notat că şi Guşan este cu numeroase antecedente penale.



Şi acum zic că peste cireaşă mai putem pune şi o vişină gustoasă! Probabil aţi observat că nu v-am zis din start cine e cel din stânga, marcat şi el cu săgeată în imaginea reprezentativă, cu epoleţi tatuaţi (cunoscătorii ştiu ce semnificaţie are acest tatuaj în lumea criminală). Nu doar pentru ca să vă ţin în suspans am făcut-o! Sunteţi gata? Este nimeni altul decât Dmitri Morozan, alias Dima Bolişoi!



Dima Boilişoi este „generalul”, aşa-numit „polojeneţ” şi om de încredere al „hoţului în lege” Vladimir Moskalciuk, alias Makena, un alt lider de temut al lumii interlope din Moldova! Bolişoi este al doilea în ierarhia grupării criminale, omul de legătură între Makena, aflat la moment în puşcărie, şi ceilalţi membri ai grupării sau interlopi din alte grupări criminale şi gestionează finanţele grupării, „obşceakul”.



Tot Bolişoi este responsabil de achitarea „cotizaţiilor” din partea grupării criminale în „obşceakul” comun al grupărilor criminale de la Moscova, pentru întreţinerea autorităţii lui Makena, dar şi a protecţiei din partea autorităţilor criminale de rang înalt din Rusia, mult mai bogate, respectiv influente în spaţiul CSI. Rolul de om de legătură între grupările criminale de la Chişinău şi cele de la Moscova îl are nimeni altul decât Grigori Karamalak, protectorul lui Usatîi şi colegul de breaslă al lui Makena, partenerul de „hoţii în lege”!



Ei, acum cred că şi cei mai aprigi susţinători ai „frontului antioligarhic” au de gândit. Dacă au cu ce, desigur… Sper că au înţeles şi ei legătura între Dima Bolişoi, Andrei Guşan, Bulgaru şi aliatul lor, Usatîi, respectiv sursele lui de finanţare şi pe cine reprezintă Partidului Lor! Să decidă ei care e scopul „Bratocilor” porniţi în marşuri prin Chişinău! Şi sper că au înţeles şi ei de ce inscipţia este făcută anume pe acel drapel, sub care a fost anexată Crimeea şi ocupat Donbassul. Aşa vor înţelege şi ei mai uşor de ce Karamalak şi Usatîi se ascund de Interpol la Moscova, sub protecţia serviciilor speciale ruseşti. Da, ei sunt Uniţi! Şi da, ei sunt aici de Neînvins! Atâta timp cât noi, moldovenii, vom fi „mamalîjnici” şi „bîdle” (vorba lui Voronin). Aşa ne consideră ei! Pe alocuri, pe bun merit… Fă, Doamne, din moldoveni… măcar o sută de ucraineni!





P.S. Nu plecaţi departe. Dacă tot am pomenit mai sus de ucraineni, îşi aşteaptă rândul şi Nikolai Grigorişin, numit de Usatîi „зам. по боевой”. Pe CURÂND, Бандиты! Cu respect, Faşîst.