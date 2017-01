Cum să mănânci pizza fără să te îngrași

Cine poate rezista unei felii de pizza aburinde? Poate doar când ești la dietă încerci să te abții, deși știi că vei pierde lupta. Am găsit, însă, un truc care te va ajuta să mănânci pizza fără să ai mustrări de conștiință.



Ai văzut, vreodată, pe cineva punând un șervețel deasupra feliei de pizza, ca să absoarbă grăsimea? Acest gest, deși pare ciudat, are rolul de a reduce numărul caloriilor și grăsimile nesănătoase. Un experiment al jurnaliștilor de la revista Labdoor a arătat cât de eficientă este această metodă și cum te scapă de câțiva centimetri în talie.



O felie de pizza cu pepperoni are 324 de calorii, dintre care 117 provin din grăsime. Cântărește aproximativ 120 de grame, iar dintr-un total de 13 grame de grăsimi, 5 sunt saturate. Dacă nu știai, grăsimile saturate sunt responsabile pentru ridicarea valorii colesterolului și apariția celulitei.



Dacă te folosești de metoda cu șervețelul înainte de a mânca pizza, scapi de 5 grame de grăsime și rămâi cu doar 76.5 calorii din grăsime din cele 117 câte se află pe o felie. Dacă faci asta timp de un an de zile, mănânci cu aproximativ 7.000 de calorii mai puțin și reușești să slăbești un kilogram. Ca să înțelegi mai bine, dacă mănânci 87 de felii de pizza într-un an, când absorbi grăsimea de pe ele cu un șervețel, este ca și cum ai mânca doar 66 de felii. Interesant, nu?



Alte trucuri care te ajută să slăbești când mănânci pizza



Când comanzi pizza, poți cere ca bucătarul să folosească doar jumătatea din cantitatea de brânză pe care ar pune-o pe o pizza normală. Dacă nu știai, brânza este principalul vinovat pentru care acest preparat este periculos pentru siluetă. Nu te gândi că această schimbate va afecta gustul. Nici nu vei simți și te vei sătura, fără să te îngrași!



În loc să alegi o pizza cu multă carne procesată, precum cârnați, salam sau parizer, alege una care conține multe legume. Sosul iute este un alt ingredient care te face să mănânci mai puțină pizza. Blatul este un alt aspect pe care trebuie să îl ai în vedere. În mod normal, este făcut din făină albă, astfel că nu îți aduce niciun beneficiu nutrițional. Cere întotdeauna ca blatul să fie subțire și crocant.