Ce spun astrele azi, 24 ianuarie

Conjunctia Lunii cu Saturn sporeste nevoia de securitate in relatiile sentimentale si de stabilitate in camin. Este, poate, o reactie de rezistenta subconstienta la eventualele schimbari. Nu trebuie sa va faceti probleme. Este o situatie trecatoare, dat fiind ca miscarea Lunii este cea mai rapida.



Berbecul

S-ar putea sa fiti indispus si sa nu aveti chef de nimeni si de nimic. Riscati sa va izolati.

Va recomandam sa fiti mai sociabil.

Problemele care va framanta nu sunt chiar atat de grave cum credeti.



Taurul

Nu este o zi favorabila calatoriilor si castigurilor financiare.

Inhibitia si lipsa de sociabilitate ar putea sa va conduca la esecuri in afaceri si deziluzii in plan social.

Relatiile sentimentale nu au de suferit, daca acordati mai mult timp problemelor partenerului de viata.

Va recomandam fiti mai comunicativ.



Gemenii

Astazi sunteti putin inhibiat, motiv pentru care puteti avea dificultati de comunicare.

Va recomandam sa evitati iesirile cu prietenii si, mai ales, cu persoanele importante.

Evitati investitiile si nu cumparati obiecte de valoare! Riscati sa regretati.



Racul

Dimineata, colegii si familia fac eforturi sa va scoata din starea de apatie care va face de nerecunoscut.

Ar putea fi de vina obosela acumulata sau problemele financiare care va framanta.

Va recomandam sa nu luati decizii importante de unul singur. Nu incepeti activitati delicate, care necesita multa atentie!



Leul

Nu este o zi favorabila intalnirilor cu prietenii. Resimtiti o stare de inhibitie care va impiedica sa va exprimati clar.

Va recomandam sa nu faceti investitii si sa nu cumparati obiecte de valoare, pentru ca s-ar putea sa regretati.

Incercati sa va relaxati si sa faceti planurilor de viitor, pentru familie!



Fecioara

Astazi simtiti nevoia sa schimbati ceva sau sa faceti lucruri noi. Este o zi favorabila relatiilor sentimentale si treburilor casnice.

S-ar putea ca cei din jur sa nu va aprecieze ideile la adevarata lor valoare.

Va recomandam sa nu semnati documente oficiale si sa nu faceti afaceri.



Balanța

De dimineata aveti multe probleme de rezolvat, dar aveti suficienta energie pentru a le face fata.

S-ar putea sa intampinati dificultati de natura financiara.

Va recomandam sa acordati mai multa atentie relatiilor sentimentale si familiei.



Scorpionul

Va sfatuim sa o lasati mai usor cu munca si sa va aplecati mai mult spre problemele sentimentale.

Amanati-va proiectele de afaceri, pentru ca s-ar putea sa pierdeti o suma importanta!

Va recomandam sa va ocupati de treburi casnice, de rutina.



Săgetătorul

De dimineata aveti ocazia sa demarati o afacere. Va recomandam sa nu va pripiti. Mai stati doua-trei zile inainte de a lua o hotarare!

Astazi sunt favorizate relatiile cu partenerul de viata si aveti toate sansele sa petreceti impreuna o seara romantica.



Capricornul

Nu sunteti prea comunicativ, motiv pentru care relatiile sociale si sentimentale pot avea de suferit.

Va recomandam sa nu incepeti activitati noi sa nu incepeti noi afaceri, chiar daca primiti propuneri din partea prietenilor.



Vărsătorul

Sunteti intr-o forma intelectuala deosebita.

Aveti succes in activitatile legate de familie si camin.

Va sfatuim sa va stabiliti clar prioritatile, ca sa nu pierdeti timpul.

Ascultati si parerile partenerului de viata!



Peștii

Simtiti nevoia sa vorbiti cu o persoana de sex opus, despre problemele dumneavoastra sentimentale.

Este posibil sa credeti ca sunteti neglijat. Va sfatuim sa nu va lasati prada melancoliei.

Starea de inhibitie si lipsa de sociabilitate ar putea sa agraveze neintelegerile cu persoana iubita.